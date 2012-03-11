تعداد نیروهای تحصیل کرده در بخش فنی و مهندسی در کردستان کم است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: نیروی متخصص و حرفه ای در استان کردستان کم و اکثر نیروهای مهندس و تکنسین های فعال در بخش های صنعتی و تولیدی غیربومی هستند.

وی با بیان اینکه باید در راستای تربیت نیروهای فنی و مهندسی در حوزه ها و بخش های مختلف در استان کردستان تلاش شود، افزود: اصلاح قوانین، اصلاح باور مردم و تقویت باور فرهنگی مردم در انجام انواع مشاغل در استان کردستان ضروری و الزامی است.

رئیس دانشگاه کردستان فرصت برای اشتغال را زیاد دانست و گفت: به علت عدم متخصص بودن افراد و عدم اعتماد به بخش های تولید و صنعت و همچنین مشاغل تحت کنترل افراد بومی مردم از اعتماد و سپردن کار به افراد هم استانی خودداری می کنند.

امینی مقاله های ارائه شده در استان کردستان را هم طراز و در سطح عالی کشور و منطقه دانست و اظهار داشت: تبدیل علم به عمل و تخصصی کردن آن توسعه استان را سریعتر می کند که متاسفانه در حال حاضر از این ظرفیت در کردستان به خوبی بهره برداری نمی شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در بخش دیگری از جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه عدم تناسب رشته تحصیلی تدریس شده در دانشگاه با بازار کار خلل توسعه استان است، افزود: تبین فرهنگ کار در بین جوانان و تشویق آنها به انجام کارهای مختلف روند توسعه استان را تسریع می بخشد.

محمد سلیمانی افزایش حمایت بانک ها و پرداخت درصد بیشتری از تسهیلات به سرمایه های جذب شده در استان را مهمترین راه جذب جوانان به انجام مشاغل مختلف دانست و اعلام کرد: در صورت هماهنگی آموزش ها و اشتغال موجود می توان زمینه را برای افزایش فرصت های شغلی در استان فراهم کرد.