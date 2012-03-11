خودروهای داخلی 6 درصد گران شد/ جزئیات مصوبه جدید کمیته خودرو

شهرام میرآخورلو در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات جلسه شب گذشته کمیته خودرو برای تنظیم بازار انواع خودروهای سواری در ایام پایانی سال خبرداد و گفت: بر اساس تصمیمات صورت گرفته این کمیته، با افزایش مشروط قیمت انواع خودرو به طور متوسط 6 درصد، موافقت شده است.

عضو کمیته خودرو افزود: البته این افزایش قیمت مشروط بر این است که خودروسازان حجم بالایی از توزیع انواع خودرو را در بازار صورت دهند، تا بتوان با توزیع گسترده‌ای که از طریق خودروسازان چه به روش نقدی فوری و چه به روش پیش‌فروش صورت می‌گیرد، بازار را به تعادل رساند و قیمت حاشیه بازار را به قیمت‌های مصوب رساند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر واحدهای تولیدی خودروساز، متقاضی افزایش قیمت انواع خودرو بودند، مدارک و مستندات از سوی کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که قیمت خودروهای تولید داخلی، به طور متوسط تا 6 درصد افزایش یابد و در نهایت، سقف افزایش قیمتی برخی از مدل‌های خودرو، از 9 درصد تجاوز نکند.

به گفته میرآخورلو، این موافقت به دلیل تغییرات در بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با توجه به تغییر نرخ پایه ارز مرجع به 1226 تومان صورت گرفته است، ضمن اینکه بعد حمایت از مصرف‌کنندگان نیز لحاظ شده؛ چراکه برخی از انواع خودرو در بازار با کاهش عرضه مواجه بود که همین امر پای سودجویان و دلالان را به بازار خودرو باز کرده بود.

وی اظهار داشت: این تصمیم برای از بین بردن اختلاف قیمت بازار آزاد با کارخانجات صورت گرفته است، چراکه مصرف‌کنندگان به راحتی به تهیه خودروها دسترسی نداشتند و دلالان قیمت‌ها را با سوداگری بالا برده بودند. بنابراین وقتی اختلاف قیمت بازار با قیمت‌های عرضه شده از سوی کارخانجات برداشته شود، حقوق مصرف‌‎کنندگان نیز احقاق می‌شود.

میرآخورلو گفت: بر اساس تصمیم کمیته خودرو، خودروسازان مکلفند تا تفاوت حاشیه بازار با قیمت درب کارخانه را تا اردیبهشت سال 91، به صفر برسانند.

وی اظهار داشت: همچنین خودروسازان مکلفند تا زمان تحویل خودرو را که هم اکنون 60 روزه است، به 30 روز کاهش دهند و این الزامی برای آنها است و در صورت تخلف، با آنها برخورد می‌شود.

میرآخورلو گفت: همچنین موضوع ارایه خدمات فروش نیز در حال بررسی است که امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم برای آن نیز مصوبه‌ای از کمیته خودرو داشته باشیم.

وی تاکید کرد: هم اکنون متوسط افزایش قیمت برخی از خودروسازان حتی کمتر از 6 درصد نیز پیش‌بینی شده است که بر این اساس، ایران‌خودرو، افزایش قیمتی در حدود 4.8 درصد خواهد داشت.

عضو کمیته خودرو در مورد افزایش قیمت پراید نیز گفت: سایپا نیز مجاز است که بر اساس این مصوبه، افزایش متوسط 6 درصدی قیمت را داشته باشد، اما تا این لحظه هیچگونه درخواستی برای افزایش قیمت محصولات این گروه خودروسازی، از سوی سایپا ارایه نشده است و این گروه صنعتی حتما کشش بازار را نیز در نظر خواهد گرفت.