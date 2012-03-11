چاههای غیر مجاز در آذربایجان غربی ساماندهی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده شامگاه شنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه طرح ساماندهی چاههای غیر مجاز تا تیر ماه سال آینده اجرا می شود، افزود: ساماندهی چاههای غیر مجاز در استان و جلوگیری از تخلفات در این زمینه ضروری است.

وی از تشکیل کمیته آب و خاک در تمام شهرستانهای آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: تشکیل این کمیته زمینه ساز تعیین بیش از پیش و بهتر وضعیت زمینها و منابع طبیعی در بخش کشاورزی استان می شود.

استاندار آذربایجان غربی بخش کشاورزی را دارای ظرفیت بالای درآمدزایی در کشور دانست و گفت: در بخش کشاورزی تا کنون توجه کمتری در حوزه های مختلف تولید درآمد و مکانیزاسیون شده که باید این محورها هم مورد توجه باشد.

جلال زاده وظیفه اصلی کارگروه توسعه کشاورزی استان را توجه ویژه و اولویت دادن به بخش های مختلف کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: تشکیل کمیته آب و خاک در شهرستانهای استان می تواند در استخراج زمینهای قابل کشت و چگونگی سرمایه گذاری در این زمینه موثر است.

وی با اشاره به گسترش آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان گفت: با نصب کنتورهای هوشمند و ثبت نام برای ایجاد مکانیزم آبیاری تحت فشار در اراضی مختلف کشاورزی می توان در کنترل میزان مصرف آب در بخش های مختلف کشاورزی و ارتقا سطح کیفی محصولات این اراضی موثر بود.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که حوزه کشاورزی موتور محرکه بخش صنعت استان است، گفت: امسال 180 میلیارد ریال در حوزه کشاورزی مصوبه شده که از این میزان تا کنون 120 میلیارد ریال با اجرای 470 پروژه در استان تزریق شده است.

غلامرضا دیزج نژاد در ادامه میزان اعتبار اختصاص یافته به بخش آب استان را 860 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: 73 درصد از این میزان اعتبار تاکنون در حوزه های مختلف آب استان هزینه شده است.