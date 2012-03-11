حفظ بازارهای هدف فرش دستباف ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی صبح یکشنبه در جریان دیدار با رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی وجود تبلیغات در خصوص شناساندن منزلت فرش دستباف را به عنوان یک ضرورت دانست و گفت: رسانه‌های جمعی برای معرفی این هنر صنعت باید بیش از بیش ورود پیدا کرده چرا که نتایج مثبت آن را در زندگی مردم به ویژه فعالان این عرصه به طور گسترده شاهد می شویم.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی استانی پیشرو در برگزاری جشنواره های فروش فرش دستباف است، ادامه داد: این استان با دارا بودن دو برند ملی فرش افشار تکاب و ریز ماهی خوی یکی از استانهای نمونه و برتر در حوزه فرش دستباف است.

مسئول برگزاری دومین جشنواره فروش فرش دستباف در خصوص نقش جشنواره فروش فرش دستباف در توسعه این هنر صنعت، اظهار داشت: شناساندن مزایای استفاده از فرش دستباف، تقویت بازار داخلی و انتقال ارزش استفاده از آن به نسل سوم از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه ها بوده که می تواند در جهت توسعه فرش دستباف ثمربخش باشد.

موسوی با بیان اینکه این جشنواره برای دومین بار در کشور و با شعار "هر فروشگاه، یک نمایشگاه" در حال برگزاری بوده که امیدواریم این جشنواره در آینده در جایگاه نمایشگاه فعالیت کند، ادامه داد: باید تسهیلات روان و ویژه ای اجرا کرده تا بدین طریق هر شخص بتواند در منزل خود فرش دستباف را جهت حفظ ارزش این هنر صنعت داشته باشد.

وی در ادامه گفت: جشنواره فروش فرش دستباف با هدف فراهم کردن فضایی مطمئن فکری برای تصمیم گیری مصرف کنندگان، تغییر درالگوی مصرف، گسترش فرهنگ استفاده ازفرش دستباف و جلب اعتماد نهایی مصرف کنندگان برگزار شد.