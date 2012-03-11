چهار هزار دانش آموز دماوندی در پایگاه حفظ قرآن ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند، افزود: در راستای طرحی که وزارت آموزش و پرورش در خصوص حفظ قرآن مطرح کرده، برنامه های حفظ قرآن از نیم جز، یک جز و بیشتر شروع شده است.

وی با اشاره به فعال بودن 300 نفر از پرسنل آموزش و پرورش در حوزه های مختلف اجرایی و نظارت انتخابات نهم مجلس گفت: برای این شهرستان افتخار است که در عرصه انتخابات یک سوم نیروهای آموزش و پرورش خدمت رسانی کرده اند.

این مسئول از برگزاری آزمون قرآن در اردیبهشت ماه سال 91 خبر داد و ادامه داد: آموزش و پرورش شهرستان دماوند در کنار این سایت دارای 24 مدرسه قرآنی است که هفته ای دو روز به آموزش قرآن می پردازند و حدود 80 هیئت قرآنی نیز ازنظر مربی، بازدید و اعتبارات جزئی از این مدارس قرآنی تغذیه می کنند.

ایجاد مدارس قرآنی برای مردم منطقه دماوند ضروری است

وی ایجاد و احداث مرکز قرآنی مناسب و درخور شأن مردم متدین منطقه را ضروری و در راستای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش دانست و بیان داشت: با هماهنگیهای صورت گرفته با مسئولان سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و بازدید آنان از چند زمین پیشنهادی آموزش و پرورش و صحبت با یکی از خیرین، مقرر شده است پس از بررسی لازم نتیجه را به آموزش و پرورش اعلام کنند.

حسینی اضافه کرد: در کنار تخصص و آشنایی همکاران این اداره با قرآن، حدود 100 تن از مربیان برای آموزش در راستای برنامه های وزارت آموزش و پرورش به قم اعزام شدند که این مربیان علاوه برآموزش چهار هزار نفر ثبت نام شده در سایت قرآنی، قادر خواهند بود برنامه های دیگر قرآنی را پوشش دهند.

وی یادآورشد: حدود 140 تن از مربیان پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دماوند، به آموزش قرآن می پردازند و حدود 60 تن از معلمان دینی، قرآن و معارف نیز با تسلط کامل بر قرآن به آموزش در این عرصه فعال هستند و می توان از پتانسیل این نیروها در راستای تقویت حافظان قرآن بهره جست.