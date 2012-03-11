ویژه برنامه سال نو در یادمان کربلای چهار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مراسم ویژه تحویل سال نو با آفرینش فضا و حال و هوای دفاع مقدس، صبح روز سه شنبه یکم فروردین همزمان با تحویل سال نو در یادمان کربلای چهار برگزار خواهد شد.

علاوه بر فضا سازی منطقه عملیات در یادمان کربلای چهار، تزئینات مفهومی ویژه همچون چیدن سفره هفت سین جنگی، قرائت دسته جمعی دعای تحویل سال و... از برنامه های این مراسم در یادمان کربلای چهار خواهد بود.



با اعلام مسئولان این یادمان جشن میلا حضرت زینب کبری(س) روایتگر پیام کربلا نیز روز نهم فروردین ماه در این یادمان برگزار خواهد شد.



عملیات کربلای چهار در چهار محور اصلی شامل شلمچه، ابوالخصیب، منطقه مقابل جزیره ام الرصاص و جزیره مینو انجام شد. این چهار منطقه از نظر مانور آتش و عقبه و پشتیبانی به یکدیگر وابستگی داشتند از این رو هر کدام به یک قرارگاه سپرده شد.



یادمان عملیات کربلای چهار در جنوب غرب خرمشهر و مقابل جزیر ام الرصاص قرار دارد که در زمان عملیات مسئولیت آن با قرارگاه کربلا بود.