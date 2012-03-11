یک کاریکاتوریست بَدل یک دیکتاتور شد

شهرام شفیعی نویسنده و طنزپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار تازهترین رمان طنز خود با عنوان «با عرض معذرت» از سوی موسسه انتشارات نیستان خبر داد و گفت: این رمان درباره یک کاریکاتوریست است که به شخصیت بدل یک دیکتاتور تبدیل میشود و این تغییر در ادامه برای او اتفاقاتی را رقم میزند و با موضوعاتی مواجه میکند که تا پیش از آن دربارهشان نظر دیگری داشته است.
وی افزود: این رمان در واقع به نوعی استحاله و تغییر هویت انسانها در نظامهای دیکتاتوری را به نمایش میگذارد و نشان میدهد که چگونه روح انسانها در این کشورها و در این نوع نظامها دچار تغییر میشود.
شفیعی در ادامه افزود: نوشتن رمان طنز برای من تنها یک کار از میان دیگر کارهایم است. من ترجمه میکنم و مینویسم و در قید و بند قالب و فرم و ظاهر نوشتن نیستم.
این نویسنده در ادامه از ترجمه گزیدهای از داستانهای خود در جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: مجموعه 19 داستان من در قالب یک مجموعه با عنوان «کیف آقای مولودی» از سوی مترجمی با نام «محمد اُوا» در این کشور ترجمه و منتشر شده است.
به گفته شفیعی این داستانها توسط مترجم، انتخاب شده و پس از انتشار آنها به وی در این زمینه اطلاع داده شده است.
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