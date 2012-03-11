160 میلیارد ریال تسهیلات در صندوق توسعه ملی خراسان جنوبی وجود دارد

مهدی فرجامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: 16 میلیارد و 800 میلیون اعتبار استان از محل صندوق توسعه ملی کشاورزی است که در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: سود تسهیلات صندوق ملی در بخش کشاورزی 13 درصد بوده و یک درصد کمتر از مابقی تسهیلات است و دوره بازپرداخت آن هشت ساله تعیین شده است.

فرجامی با تاکید بر اینکه کشاورزان و بهره برداران باید از این موقعیت ویژه استفاده کنند، افزود: کشاورزان در زمینه های آب و خاک، صنایع کشاورزی، تسهلات و تعاون روستایی می توانند این مبلغ را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه این صندوق از مزایای بسیار خوبی برخوردار بوده و محدودیت مصرف از این محل وجود ندارد، تاکید کرد: به دلیل عدم اطلاع رسانی دریافت تسهیلات از این صندوق تاکنون مراجعه کننده ای نداشته است.

فرجامی همچنین به اقدامات این حوزه در خصوص تسهیلات و سرمایه گذاری اشاره کرد و ادامه داد: از سال گذشته تاکنون یک هزار و 885 طرح به مبلغ 340 هزار و 705 میلیون ریال با پیش بینی اشتغال دو هزار و 817 نفر از محل کمک های فنی و اعتباری اجرا شده است.

وی همچنین از معرفی 372 طرح به مبلغ 317 هزار و 92 میلیون ریال طی این مدت خبر داد و گفت: این طرح ها از محل بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده با پیش بینی اشتغال یک هزار و 305 نفر طراحی و اجرا شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: همچنین معرفی دو هزار و 336 پرونده به بانک های عامل از محل قانون هدفمندی یارانه ها از سال 89 تاکنون در سطح استان انجام شده است.