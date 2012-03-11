به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تأمین اعتبارات پروژه میدان امام علی (ع) در بودجه شهرداری دیده شده، اظهار داشت: عملیات اجرایی این میدان سال آینده به پایان رسیده و آماده بهره ­برداری می‌شود.

وی افزود: احداث این میدان یکی از مهمترین پروژه های مدیریت شهری اصفهان در سال آینده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تکمیل رینگ سوم ترافیک شهر اصفهان در سال آینده، از احداث زیرگذر شیخ صدوق در سال 91 خبر داد و گفت: به طور قطع با تحقق این پروژه‌ها، مشکلات ترافیکی به ویژه در محدوده تقاطع شیخ صدوق و میدان آزادی رفع و رفت و آمد در این محدوده روان‌تر می‌شود.

وی از تصویب واگذاری 12 وظیفه خدماتی در مرحله اول به مدیریت شهری کلان شهرها در راستای تحقق مدیریت واحد شهری خبر داد و تصریح کرد: این مصوبه در سال آینده به کلان شهرهای کشور ابلاغ خواهد شد.

حاج ­رسولیها همچنین رفع ترافیک سنگین و ازدحام خودروها و مسافران نوروزی در آستانه سال جدید و ایام نوروز در شهر اصفهان را نیازمند همکاری پلیس راهور دانست و یادآور شد: در صورت به‌کارگیری تعدادی نیرو در راستای کمک به پلیس راهور، به طور قطع گره‌های کور ترافیکی در شهر اصفهان باز و ترافیک روان‌تر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه تکمیل خط یک مترو که تاکنون هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه شده در رأس برنامه‌های سال آینده شهرداری اصفهان قرار دارد، بیان داشت: در صورتیکه سهم اصفهان از صندوق توسعه ملی پرداخت شود و همچنین اوراق مشارکت این طرح نیز انتشار یابد سال آینده می‌توانیم خط یک مترو را راه‌اندازی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فروش اوراق مشارکت برای پروژه بهشت‌آباد اظهار داشت: تنها دو روز دیگر تا پایان فروش اوراق مشارکت برای پروژه انتقال آب به فلات مرکزی باقی مانده بنابراین می‌طلبد شهروندان اصفهانی با خرید حتی یک سهم در این طرح بزرگ و حیاتی شرکت کنند.

وی با یادآوری این موضوع که حیات زاینده‌رود یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم اصفهان بوده است، افزود: اصفهانی‌ها باید با خرید اوراق مشارکت اجرای این پروژه را سرعت بخشند و از آن جایی که مدت اجرای پروژه بهشت آباد هفت ساله است اما با اختصاص این اعتبار به طور حتم این طرح کمتر از پنج سال به بهره‌برداری می‌رسد.