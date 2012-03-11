آمادگی مرکز بهداشت آذربایجان شرقی در آستانه سال نو

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوشا در نشست خبری گفت: در این ایام برخی از مراکز بهداشتی و پایگاههای اورژانس آذربایجان شرق فعالیت شبانه ‌روزی خواهند داشت تا نیازهای بهداشتی و درمانی شهروندان و مسافران در این ایام به صورت تمام وقت پاسخ داده شود.

وی افزود: مرکز بهداشت آذربایجان شرقی در ارتباط با طرح نوروزی مسافران اعم از نحوه ساماندهی کشیکهای نوروزی این ایام، نحوه بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، تهیه مواد ضدعفونی‌کننده در محل‌های اسکان مسافرین، نصب بنرهای اطلاع رسانی، تهیه دارو و اقلام مورد نیاز مراکز، تجهیز آمبولانس‌ها به امکانات مورد نیاز و هماهنگی با ادارات ذیربط در ساماندهی فروشندگان دوره‌گرد، اقدامات لازم را انجام داده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از همه ظرفیت موجود برای بهبود خدمات‌رسانی به مهمانان و مسافران نوروزی آذربایجان شرقی بهره برده خواهد شد.

خرید شیرینی و آجیل فقط از مراکز مجاز

کوشا همچنین با اشاره به خرید شیرینی و آجیل شب عید، به همشهریان توصیه کرد، شیرینی مصرفی شان را از مراکز فروش مجاز خریداری کرده، هنگام خرید شیرینی به بسته بندی آن توجه نموده و شیرینی های تر را حتما در یخچال نگهداری و درب جعبه شیرینی را نیز برای حفظ بهداشت باز نگذارند.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بسته بندی های شیرینی باید دارای مجوزهای بهداشت بوده و علامت استاندارد داشته باشند، اظهار داشت: همچنین لازم است مشخصات قنادی اعم از نام، نشانی و حتی آرم مخصوص آن قنادی بر روی بسته بندی درج شده باشد ضمن اینکه باید از خرید شیرینی از دستفروشان جدا خودداری شود.

وی در تشریح مشخصات آجیل های غیربهداشتی گفت: آجیل‌ هایی که کرم زده باشند، نم یا رطوبت داشته باشند برای خرید مناسب نیست و به طور معمول تخمه هایی که به دست، رنگ پس بدهند یا پسته هایی که بیش از حد قرمز باشند، از مصادیق آجیل های رنگی، نامرغوب و غیربهداشتی هستند.

کوشا افزود: با وجود اینکه مصرف آجیلهای بسته بندی شده و دارای تمام علائم تضمین کننده سلامت کالا، مانند پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا هنوز در فرهنگ خرید شهروندان جا نیفتاده است، اما خرید این نوع آجیل، تمام ملاک های یک خرید مناسب را داراست.

وی با تاکید بر اینکه باید آجیلها از محل‌های مشخص، مراکز آجیل‌ فروشی ثابت و دارای مجوز آجیل ‌فروشی و یا قنادیهای دارای مجوز تهیه شود، از هموطنان خواست از تهیه انواع آجیل از دستفروشان و یا اتومبیلهایی که داخل آن به عرضه انواع آجیل می ‌پردازند، خودداری کنند.

ضرورت رعایت اصول بهداشتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ادامه به مسافران نوروزی توصیه کرد: در مسافرت اصول بهداشتی را رعایت و تغذیه سالمی داشته باشند.

احمد کوشا افزود: حضور در رستورانهای بین راهی غیربهداشتی و غیراستاندارد در ایام نوروز می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد از اینرو به مسافران نوروزی توصیه می شود در طول سفر تا حد ممکن مواد غذایی لازم را به همراه داشته باشند و در غیر این صورت غذاها را از رستورانهایی که اصول بهداشتی را رعایت می کنند، تهیه کنند.

به گفته رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی، غذاهایی مانند کباب، سالاد و غذاهای گوشتی در معرض فساد و مسمومیت قرار دارند و برای سفر و بین راه مناسب نیست.

هر مسافر یک ناظر بهداشتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز شعار امسال مرکز بهداشت آذربایجان شرقی را "هر مسافر؛ یک ناظر بهداشتی" عنوان و خاظر نشان کرد: با وجود بسیج همه نیروهای بهداشتی استان برای ارائه شایسته خدمات مربوطه به مسافران و مهمانان در طول تعطیلات نوروز، هر یک از شهروندان نیز ناظر بهداشتی محسوب می شوند.

کوشا گفت: شهروندان و مسافران نوروزی در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی می توانند مراتب را به شماره های 09678 و یا 2330298-0411 گزارش کرده تا در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد