بیمارستانها و مراکز درمانی استان تهران آماده خدمت به مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نبیونی افزود: علاوه بر فعالیت تمام وقت بیمارستانهای تابعه، بر اساس طرح آماده باش نوروزی تمام واحدهای درمانی تابعه نیز به طور شبانه روزی آماده سرویس دهی به هموطنان در ایام نوروز هستند.

وی با اشاره به اینکه لیست اسامی پزشکان و کارکنان درمانی کشیک و آنکال را برای خدمت رسانی در ایام نوروز، فراهم کرده ایم، اظهار داشت: با ابلاغ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی تابعه سطح استان موظف به سرویس دهی به مسافران و شهروندان در ایام نوروز هستند و مجاز به محدود کردن خدمات بخشهای درمانی و کاهش کارکنان نیستند تا امکان دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی با کاستی و اختلال در امر خدمت رسانی مخصوصاً در واحدهای اورژانس مواجه نشود.

تمامی مراکز آماده خدمت به آسیب دیدگان احتمالی چهارشنبه سوری هستند

نبیونی با اشاره به چهارشنبه آخر سال و آماده‌باش مراکز درمانی تابعه در این روز افزود: در مراسم چهارشنبه آخر سال نیز برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز به مصدومان و آسیب ‌دیدگان احتمالی و افزایش ضریب خدمت رسانی، تمامی مراکز درمانی در حالت آماده باش خواهند بود.

وی با اشاره به آسیبهای بدنی به خصوص آسیبهای چشمی احتمالی در چهارشنبه آخر سال عنوان کرد: با هماهنگی به عمل آمده در مراکز درمانی فوق تخصصی چشم، نظیر بیمارستان شهید لبافی نژاد مقرر شده که در تمامی ساعات شبانه روز، متخصصین چشم در این بیمارستان حضور داشته باشند.

کمبودی در ارائه خدمات درمانی وجود ندارد

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، هیچ کمبودی در زمینه ارائه خدمات درمانی لازم در سطح مراکز درمانی تابعه به مسافرین در ایام نوروز وجود ندارد.

این مسئول با اشاره به آمادگی شبانه ‌روزی شبکه پست صوتی این اداره برای دریافت پیامهای مردمی بیمه ‌شدگان و شهروندان تهرانی در طول ایام نوروز گفت: شبکه پست صوتی روابط عمومی اداره کل درمان استان تهران با شماره 66919000 آماده دریافت پیشنهادات در طول ایام تعطیلات نوروزی است.