  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

با برپائی تظاهرات/

مردم مجارستان خواستار کناره گیری نخست وزیر شدند

مردم مجارستان خواستار کناره گیری نخست وزیر شدند

هزارن نفر ار مردم مجارستان بعدازظهر روز گذشته با برپائی تظاهراتی خواستار کنار رفتن نخست وزیز و دولت راست گرای این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزارن نفر از مردم مجارستان روز گذشته با برپائی تظاهراتی در مقابل پارلمان این کشور در بوداپست خواستار کناره گیری "ویکتور اوربان" از سمت نخست وزیری این کشور شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین خواستار منحل شدن دولت راست گرای این کشور و روی کار آمدن دولتی جدید در مجارستان شدند.

صحنه ای از تظاهرات روز گذشته مجارستانی ها

این تظاهرات از سوی "جنبش اتحاد مجارستانی ها" به رهبری "پیتر کنیا" ترتیب داده شده بود. این جبنش یکی از سازمان های محلی معروف در مجارستان است که از سال گذشته و با این هدف که درصورت بروز خلاء سیاسی در کشور و آماده نبودن سوسیالیست ها برای شکل دادن دولت، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد.

به نوشته رویترز، این اولین تظاهرات ضد دولتی در مجارستان در سالهای اخیر محسوب می شود.

کد مطلب 1556905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها