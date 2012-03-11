رویارویی دوباره مهرام و ذوب آهن برای تعیین تیم فینالیست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای مهرام و ذوب آهن در چارچوب مرحله پلیآف (نیمه نهایی) رقابتهای بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا در اصفهان برگزار میشود. مهرام در دیدار رفت که یک هفته پیش در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد با نتیجه 100 بر 86 حریف خود را شکست داد.
مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار میشود. بنابراین در صورتیکه شاگردان مصطفی هاشمی در دیدار روز دوشنبه نیز حریف خود را با شکست مواجه کنند فینالیست این دوره از رقابتهای قهرمانی باشگاه های غرب آسیا خواهند شد. در غیراین صورت دیدار سوم میان دو تیم مهرام و ذوب آهن که 29 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد، تیم راه یافته به دیدار نهایی را مشخص میکند.
الریاضی و شانویل لبنان دیگر تیمهای حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا هستند. این دو تیم نیز دیدار برگشت خود را فردا برگزار میکنند. الریاضی در دیدار رفت با نتیجه 104 بر 100 هموطن خود را شکست داد.
برنامه دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا به این شرح است:
دوشنبه 22/12/90
* ذوب آهن - مهرام (ساعت 17:30 - سالن ملت اصفهان)
* شانویل لبنان - الریاضی لبنان
دیدارهای نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا به صورت 3 از 5 برگزار میشود. دیدارهای این مرحله از مسابقات طی روزهای 6، 7، 13 و 14 فروردینماه برگزار میشود. در صورت نیاز به دیدار پنجم، این بازی 20 یا 21 فروردین ماه برگزار خواهد شد.
دو تیم راه یافته به دیدار نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا همراه با یک تیم دیگر از اردن یا عراق سهمیه حضور در مسابقات 2012 باشگاههای آسیا (لبنان) را به دست میآورند.
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