رویارویی دوباره مهرام و ذوب آهن برای تعیین تیم فینالیست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های مهرام و ذوب آهن در چارچوب مرحله پلی‎آف (نیمه نهایی) رقابت‎های بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا در اصفهان برگزار می‎شود. مهرام در دیدار رفت که یک هفته پیش در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد با نتیجه 100 بر 86 حریف خود را شکست داد.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود. بنابراین در صورتیکه شاگردان مصطفی هاشمی در دیدار روز دوشنبه نیز حریف خود را با شکست مواجه کنند فینالیست این دوره از رقابت‎های قهرمانی باشگاه های غرب آسیا خواهند شد. در غیراین صورت دیدار سوم میان دو تیم مهرام و ذوب آهن که 29 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد، تیم راه یافته به دیدار نهایی را مشخص میکند.

الریاضی و شانویل لبنان دیگر تیم‎های حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابت‎های بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا هستند. این دو تیم نیز دیدار برگشت خود را فردا برگزار می‏کنند. الریاضی در دیدار رفت با نتیجه 104 بر 100 هموطن خود را شکست داد.

برنامه دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‏های بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا به این شرح است:

دوشنبه 22/12/90

* ذوب آهن - مهرام (ساعت 17:30 - سالن ملت اصفهان)

* شانویل لبنان - الریاضی لبنان

دیدارهای نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا به صورت 3 از 5 برگزار می‏شود. دیدارهای این مرحله از مسابقات طی روزهای 6، 7، 13 و 14 فروردین‌ماه برگزار می‌شود. در صورت نیاز به دیدار پنجم، این بازی 20 یا 21 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

دو تیم راه یافته به دیدار نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا همراه با یک تیم دیگر از اردن یا عراق سهمیه حضور در مسابقات 2012 باشگاه‎های آسیا (لبنان) را به دست می‏آورند.