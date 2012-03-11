سیمین دانشور در قطعه هنرمندان آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زنده‌یاد سیمین دانشور ساعت 13 امروز یکشنبه 21 اسفند با حضور اعضای خانواده وی و جمعی از دوستدارانش در مقبره شماره 31 ردیف 150 قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران و در همسایگی شادروان ستار داداش‌پور هریس بازیگر سینما و کشتی‌گیر فقید به خاک سپرده شد.

کمی دورتر از بانوی داستان‌نویسی ایران، شمس آل‌احمد برادر زنده‌یاد جلال آل‌احمد همسر دانشور در خاک خفته است. همچنین در همین نزدیکی جواد ذوالفقاری، فریدون مشیری، عبدالحسین زرین‌کوب، محمود ورشوچی، مهری ودادیان، مهین شهابی، اسماعیل ارژنگ، احمد تفضلی، سیف‌الله داد و دیگر هنرمندان فقید کشورمان آرام گرفته‌اند.

غلامرضا امامی نویسنده کتاب «بانوی آل قلم» - اثری درباره سیمین دانشور که به زودی منتشر خواهد شد - خطاب به پیکر بی‌جان بانوی داستان‌نویسی ایران و رو به آسمان گفت: سیمین! امروز که به دیدار جلال می‌روی، سلام ما را هم به او برسان و بگو که به پیشواز تو همه اهل قلم صف بسته‌اند!

وی ادامه داد: خدایا! تو می‌دانی که این زن پاک زیست و پاک مُرد و تو ای خاک! اکنون که سیمین را به تو می‌سپاریم، با او مهربان باش. بی‌گمان از این درخت سرسبز شیراز، شاخه‌ها روییده و خواهد رویید، خدایا! تو کاری کن که سایه این سرو بر سر فرزندان این مرز و بوم گسترده باشد.

سپس ویکتوریا دانشور خواهر و تنها عضو بازمانده از خانواده سیمین دانشور بر بالین او آمد و از همه کسانی که به گفته او «شادمانه او را تا بهشت زهرا (س) تشییع کردند و شادمانه هم به خاک سپردند» صمیمانه قدردانی کرد.

همچنین لیلی ریاحی دوست نزدیک سیمین دانشور و پژوهشگر عرصه ادبیات در سخنانی کوتاه که با گریه و اشک همراه بود، گفت: خداحافظ ای روح مهربان. ای کسی که در همه ناامیدیها، تو امیدوار بودی و امیدوارمان می‌کردی!

علی دهباشی نویسنده و پژوهشگر، محمد متوسلانی فیلسماز، رضا حمیدی مشاور وزیر ارشاد و تعداد زیادی از جوانانی که خود را از راه‌های دور و نزدیک به بهشت زهرا (س) رسانده بودند، سیمین دانشور را تا خانه ابدی رهسپار کردند.

جواد مجابی، سیمین بهبهانی، داریوش شایگان، احسان نراقی، بهمن فرمان آرا، احمد مسجدجامعی، فریبرز رئیس دانا، مصطفی رحماندوست، محمود معتقدی، هرمز همایون پور، علیرضا زرگر، رضا عامری، محمدعلی بهمنی، سهیل محمودی، سهراب هادی، مسعود جعفری، غلامرضا امامی، سیدمحمود دعایی و بسیاری دیگر از چهره‌های فرهنگی هم برای تشییع پیکر بانوی داستان‌نویسی ایران تا تالار وحدت آمدند.