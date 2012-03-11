شورای نگهبان نیازی به نهاد موازی با خود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند با برشمردن وظایف شورای نگهبان این نهاد را با توجه به اهمیت و حیطه گسترده فعالیت، نهادی بی بدیل خواند و افزود: شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار می آید و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است.

وی نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را از جمله وظایف شواری نگهبان دانست و بیان داشت: اهمیت این نهاد به اندازه ای است که نبودن آن در کنار مجلس قانون ‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می ‏شود.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: شواری نگهبان وظیفه دارد تمامی مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

وی یادآورشد: علاوه بر مصوبات مجلس تمامی مصوبات قوه مجریه و شوراها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می شود.

علاءالدینی ادامه داد: فلسفه نظارت بر انتخابات را از سوی شورای نگهبان، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است.

وی گفت: هر جا که تخلف، تقلب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می کند.

علاءالدینی با اشاره مؤکد بر وظایف متعدد شورای نگهبان افزود: این شورای‏ علاوه بر نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را نیزعهده دار است.

شورای نگهبان بر آرای انتخابات نظارت دارد و این وظیفه سنگینی است

وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است که این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می رود و در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات، وزارت کشور است که به صلاحیت داوطلبان رسیدگی می کند و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد و این وظیفه سنگینی است.

علاءالدینی افزود: هیچ نهادی موازی شورای نگهبان نمی تواند به امور مهم در کشور بپردازد و زمانی که احساس می شود کار انتخابات پایان یافته است، شورای نگهبان همچنان تا مدتی طولانی به این امر خطیر مشغول خواهد بود.