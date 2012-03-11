اردوی تیم کاراته جوانان در ارومیه/ تعطیلات با طعم انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از تمرینات تیم ملی های نوجوانان، جوانان و امید با حضور 97 کاراته کا در سالن شهید بهشتی آموزش و پرورش شهرستان ارومیه جریان دارد که تا روز چهارشنبه به طول خواهد انجامید.

طبق برنامه کادر فنی اردونشینان روز پنجم فروردین برای حضور در مرحله سوم اردو راهی ارومیه خواهند شد. قرار است رقابتهای انتخابی بین مدعیان حاضر ششم و هفتم فروردین برگزار شود و در هر وزن سه نفر جواز حضور در اردو را پیدا می کنند.

علیرضا سلیمانی سرمربی این تیم در این مورد به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون دوره تمرنیات عمومی را پشت سر می گذاریم و در آغاز مرحله سوم با انجام دیدارهای انتخابی در هر وزن ، دو نفر اول و یک نفر به تشخیص کادر فنی انتخاب شده و به اردو راه پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: در این سه رده سنی کاراته کاهای 14 وزن باید به مسابقات قهرمانی آسیا بروند که بعد از پایان رقابتهای انتخابی در مجموع 42 نفر در اردو می ماند و کار را برای انتخاب بهترین نفر در هر وزن ادامه خواهیم داد.

پیکارهای قهرمانی قاره در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان و در بخش‌های کاتا و کومیته طی روزهای 19 تا 28 تیرماه در شهر تاشکند برگزار خواهد شد.