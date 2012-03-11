سرانه جنگل در استان همدان 200 متر است

محمدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر سرانه جنگل در دنیا را هشت هزار متر عنوان کرد و گفت: این رقم در کشور هزار و 700 متر و در استان همدان 200 متر است که باید تا پایان برنامه پنج ساله به 550 متر در استان برسد.

وی ارزش منابع زیست محیطی را در کشور 42 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سهم هر ایرانی از این سرانه 560 هزار تومان است.

همتی از نابودی بسیاری از مراتع ابراز تأسف کرد و گفت: آثار حرکت دام‌ها به صورت موازی در مراتع باعث خاک‌کوبیدگی آنها شده و این امر باعث جلوگیری از رشد و نمو خاک می‌شود.

سالانه 100 هزار تن علوفه در همدان تولید می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان در ادامه با بیان اینکه سالانه 100 هزار تن علوفه در استان همدان تولید می شود، افزود: ارزش این میزان علوفه بر مبنای متوسط 120 کیلوگرم تولید، افزون بر 210 میلیارد ریال است.

وی سطح مراتع استان همدان را 822 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: 65 هزار خانوار روستایی و عشایری در قالب یک هزار و 67 سامانه عرفی از آن بهره برداری می کنند.

همتی گفت: معیشت بیش از 65 هزار خانوار روستایی و عشایری وابسته به دام و مرتع است.

طرح های مرتع داری در 450 هزار هکتار از مراتع همدان انجام شد

وی گفت: باتوجه به اهمیت و جایگاه اقتصادی مراتع در استان، طرح های مرتع داری در سطح 450 هزار هکتار از مراتع استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های مرتع داری افزون بر ارتقا توان اکولوژیکی و بهبود وضعیت مراتع، زمینه استمرار تولید در سال های آتی را نیز فراهم می کند، افزود: دامداران با استفاده به موقع، به جا و متناسب از مراتع و پوشش علوفه ای امکان استفاده در سال های بعد را نیز خواهند داشت.

همتی افزود: منابع طبیعی شامل درخت، جنگل و مرتع نقش بسیار تعیین کننده ای در مهار پدیده های نامطلوب و بلایای طبیعی شامل سیل، رسوب و رانش زمین و حتی مهار خشکسالی دارد.

سالانه باید 12 هزار هکتار درخت در همدان کاشته شود

مدیرکل منابع طبیعی همدان با بیان اینکه باید سالانه 12 هزار هکتار درخت در همدان کاشته شود، ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم در آینده‌ای نزدیک این هدف محقق شود.

وی افزود: نقش درختان در تثبیت آب و خاک، پالایش هوا از گازهای سمی، کنترل سیلاب، رسوب، فرسایش و جلوگیری از گسترش بیابان و آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی به همراه نقش منبع طبیعی در توسعه توریسم و طبیعت‌گردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

همتی اظهار داشت: منابع طبیعی از نعمت‌های ارزشمند خداوند متعال است که حفظ و حراست از آن می‌تواند در انتقال این سرمایه‌ها به نسل‌های بعدی مؤثر باشد.

مراتع همدان گنجایش پذیرش تمام دام های استان را ندارد

وی پنج برابر شدن ظرفیت دام‌ها و چرای بی‌رویه آنها را خطری جدی دانست و ادامه داد: مراتع استان همدان گنجایش ظرفیت چرای 590 هزار رأس دام را دارد و این در حالی است که هم اکنون دو میلیون دام از این مراتع استفاده می‌کنند.

وی به رعایت تقویم چرا توسط عشایر اشاره کرد و اظهار داشت: دامداران و عشایر نباید قبل از تاریخ 15 اردیبهشت دام خود را به مراتع وارد کنند.

همتی اضافه کرد: در این خصوص در بیش از 10 گلوگاه ورود دام در سراسر استان توسط رابطان منابع طبیعی حفاظت می‌شود.