خسارت شش میلیارد تومانی قطع جنگلهای دنا پرداخت نشده است

کریم تباشیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پروژه عبور خط لوله گاز از منطقه حفاظت شده دنا حدود 10هزار اصله درخت قطع شده بود که در پی این مسئله شرکت گاز باید شش میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی استان پرداخت می کرد.

وی با بیان اینکه هنوز مجوزی برای ادامه پروژه عبور خط لوله گاز صادر نشده، اظهار داشت: پرداخت خسارت قطع درختان و عبور از مسیر پیشنهادی منابع طبیعی استان دو شرط این اداره کل برای صدور مجوز عبور است.

مخالفت با مسیر شرکت گاز به دلیل تخریب زیاد جنگل

تباشیر بیان کرد: شرکت ملی گاز مسیرهایی را مشخص کرده بود که ما به دلیل میزان بالای قطع درختان با آنها مخالفت کردیم.

وی تصریح کرد: در مسیر پیشنهادی ما قطع درختان از 21 هزار اصله به دو هزار اصله کاهش می یابد.

تباشیر با بیان اینکه مسیر پیشنهادی منابع طبیعی مورد تایید سازمان جنگلها و محیط زیست قرار گرفته، گفت: دراین مسیر، خط لوله جدید کنار خطهای قبلی می گذرد که تخریب بسیار کاهش می یابد.

به گزارش مهر، در شهریور 88 طی دو روز حدود 10 هزار اصله درخت بلوط برای عبور خط لوله گاز جنوب به شمال کشور در این منطقه قطع شدند.

در حالی این تعداد درخت در مسیر انتقال گاز عسلویه به شمال در منطقه حفاظت شده دنا بر زمین افتادند که این شرکت بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و تنها با هماهنگی اداره منابع طبیعی استان، اقدام به انتقال خط لوله گاز از مسیر جدید کرده بود که پس از انعکاس این خبر، پروژه عبور لوله گاز از منطقه حفاظت شده دنا متوقف شد.

رفع تصرف 105 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان

مدیرکل منابع طبیعی استان همچنین از رفع تصرف 105هکتار از اراضی منابع طبیعی از دست متجاوزان در سال جاری خبر داد.

تباشیر ارزش ریالی این میزان اراضی را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: 90درصد از پرونده های قضایی مربوط به تصرف اراضی منابع طبیعی از سوی افراد سودجو، به نفع دولت مختومه شد.

وی بیان داشت: این اراضی با همکاری مردم و دستگاه قضایی از متخلفان بازپس گرفته شد.

تباشیر یادآور شد: همچنین در سال گذشته 355 هکتار اراضی منابع طبیعی این استان رفع تصرف شد.

سنددارشدن یک میلیون و 400 هزارهکتار از اراضی منابع طبیعی

وی مساحت منابع طبیعی این استان را یک میلیون و 700 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان یک میلیون و 400 هزار هکتار اخذ سند شده است.

مدیرکل منابع طبیعی اظهار داشت: طبق برنامه پنجم توسعه عرصه های منابع طبیعی در راستای جلوگیری از تصرفات غیر قانونی باید به نام دولت سنددار شوند.

وی عنوان کرد: برای صیانت از منابع طبیعی در این استان چندین پروژه در بخش های آبخیزداری، حفاظت، احداث کمربند حفاظتی جنگل داری و .. با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان انجام شد.

20درصد جنگلهای زاگرس در کهگیلویه و بویراحمد است

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد 20 درصد از جنگلهای حوزه زاگرس را به خود اختصاص می دهند به طوری که یک میلیون هکتار از شش میلیون هکتار جنگل در زاگرس در این استان قرار دارد.

تباشیر یادآور شد: در حوزه زاگرس بیش از هزار گونه گیاهی وجود دارد که 470 گونه آن متعلق به این استان است.

وی افزود: 90 درصد از مساحت یک میلیون هفتصد هزار هکتاری این استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد.