پیگیری مصوبات قبلی سفر دولت به البرز مهمترین اولویت سفر چهارم است

فاطمه آجرلو در حاشیه مراسم استقبال از هیئت دولت و رئیس جمهور در پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین اقدام دولت در سفر جاری باید پیگیری مصوبات سفرهای قبلی باشد و ارائه مصوبه جدید با توجه به مصوباتی که از قبل مانده چندان مناسب به نظر نمی رسد

وی با برشمردن برخی از ضعف های استان نوپای البرز گفت: با توجه به استان شدن منطقه نیازهای جدیدی ایجاد شده است که این نیازها ضمن آنکه فرصت بهتر خدمتگزاری را فراهم می کند باید از سوی دولتمردان نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

آجرلو با اشاره به اخذ 2 هزار و 250 میلیارد تومان اعتبار از محل کمیسیون ماده 215 خواهان حمایت دولت و پشتوانه مالی برای تخصیص اعتبار فوق شد.

وی ابراز امیدواری کرد سفر چهارم هیئت دولت منشا خیر و برکت فراوان برای استان نوپای البرز باشد و از این رو امید می رود ضمن اجرای مصوبات سفرهای قبلی مردم بیش از پیش طعم خدمتگزاری صادقانه را بچشند.

آجرلو اظهار داشت: استان شدن البرز مهمترین ثمره سفر قبلی دولت بوده است.