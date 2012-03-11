2.5 برابر نیاز کردستان برق تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفی نجفیان شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: با توجه به مازاد تولید نیاز به انرژی برق در استان کردستان تا 10 سال از لحاظ سرمایه گذاری در این بخش نیازی به تقویت و حمایت است.

وی عنوان کرد: با این حال شرکت توانیر در استان کردستان در حال اجرای چند طرح نیروگاهی در سطح کردستان است که در صورت بهره برداری از پروژه های در دست ساخت کردستان به یکی از قطب های تولید انرژی برق در کشور تبدیل می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کردستان گفت: با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کرده است ولی فرهنگسازی در راستای رعایت الگوی مصرف در این استان ضروری است و انتظار می رود که مردم به این مهم بیش از گذشته توجه داشته باشند.

معاون شرکت گاز استان کردستان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه 99.6 درصد از جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردارند، اعلام کرد: 58 درصد از جمعیت روستایی نیز از انرژی گاز به عنوان سوخت جایگزین استفاده می کنند که تا پایان برنامه توسعه پنجم این رقم با افزایش روبرو می شود.

قدرت الله فعله گری اعلام کرد: روند گازرسانی به مناطق روستایی استان کردستان بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان و با استفاده از اعتبارات سفرهای استانی دولت تسریع پیدا کرده است و در حال حاضر نیز پروژه های متعددی در این بخش در دست اجراست که با افتتاح آنها ظریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای استان افزایش می یابد.

وی در پایان خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر به بخش گازرسانی در استان کردستان شد و افزود: به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی میزان هزینه مورد نیاز برای اجرای طرح های گازرسانی در کردستان بیش از سایر نقاط کشور است.