فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری دیدار سوم برابر مهرام در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا یکی از انگیزه‎های ذوب آهن برای برگزاری دیدار برگشت این مرحله است به خصوص اینکه "اندرسون" با تیم هماهنگ‎تر شده است و می‎توانیم به سمت کار گروهی بیشتری پیش برویم.

وی با اشاره به مشکلات ذوب آهن که منجر به شکست این تیم در دیدار رفت شد، تصریح کرد: یکی از اشتباهات‌مان این بود که در لحظات حساس قادر به کنترل جریان بازی نبودیم و بدون تمرکز کافی بازی می‌کردیم در صورتیکه اگر بتوانیم در دیدار برگشت جریان بازی را با تمرکز تحت کنترل خود قراردهیم می‌توانیم نتیجه‌ای بهتر از دیدار رفت کسب کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان ادامه داد: از نظر کار فردی هیچ مشکلی در دیدار رفت نداشتیم که بخواهم روی برطرف کردن برای دیدار روز دوشنبه تاکید کنم. فقط بازیکنانم باید تمرکز لازم را در طول مسابقه داشته باشند و موقعیت‌های حساس را به نفع خود کنترل کنند.

کوهیان با بیان اینکه تکلیف سه نفر از بازیکنان تیمش برای دیدار برابر مهرام مشخص نیست، گفت: کرم احمدیان پنجشنبه گذشته در دیداربرابردانشگاه آزاد از ناحیه بینی دچار آسیب دیدگی شد. علی باهران به خاطر مصدومتی که در ناحیه مچ پا دارد در تمرین عصر دیروز شرکت نکرد. محمدرضا اکبری هم که از ناحیه صورت آسیب دیده است.

وی افزود: استفاده از این سه بازیکن برای دیدار برگشت برابر مهرام منوط با تائید و اجازه پزشک تیم است. عصر امروز وضعیت آنها و اینکه می‌توانم از حضورشان در ترکیب تیم استفاده کنم یانه، مشخص می‌شود.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تاکید کرد: در هر صورت با وجود این مشکلات و در صورتیکه متفاوت از دیدار رفت بازی کنیم می‌توانیم کار را به دیدار سوم بکشانیم و در آن بازی شانس خود را برای فینالیست شدن امتحان کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا ساعت 17:30 روز دوشنبه دیدار برگشت تیم‌های مهرام و ذوب آهن در سالن ملت اصفهان برگزار می‌شود. مهرام که در دیدار رفت برنده بازی شده بود در صورت برتری در این بازی راهی مرحله نهایی خواهد شد.