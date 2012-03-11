تجلیل از خانواده های شهدا نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد

حسین نصرالله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران 22 اسفندماه 1358 به فرموده امام خمینی(ره) برای خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران تأسیس شد.

وی بیان کرد: تجلیل خانواده شهدا و ایثاگران یک عنصر ملی است و ارائه خدمت به آنها تنها کار بنیاد شهید نیست، بلکه همه بایستی همراه یکدیگر تلاش کنند تا خدمت رسانی به خانواده های معززشهدا به بهترین نحو صورت بگیرد.

این مسئول ادامه داد: سال گذشته مراسم و همایشهای متعددی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری برای تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران و همچنین تقدیر از خانواده های آنها برگزار شد.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت می تواند برای کشور ثبات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، یادآور شد: امسال نیز هماهنگیهای متعددی صورت گرفته تا ادارات مختلف به دیدار خانواده شهدا بروند و ضمن تقدیر از جانفشانیهای آنان، برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداشته باشند.

نصرالله افزود: همچنین در این خصوص با فرمانداری و ادارات مختلف هماهنگی بعمل آمده است، ضمن اینکه شهرداری منطقه 20 نیز دیدار جهادی با خانواده شهدا را هر هفته برگزار می کند.

پرسنل ایثارگر بنیاد شهید و خانواده شهدا تجلیل می شوند

وی عنوان کرد: روز 22 اسفند مراسمی برای تقدیر از پرسنل ایثارگر و خانواده شهدا برگزار خواهد شد و این تنها مراسمی است که برای پرسنل در طول سال گرفته می شود.

این مسئول ادامه داد: سابقه اولیه نهاد بنیاد شهید به دوران آغاز قیام امام(ره) به سال 1342، باز می گردد و بعد از قیام خونین پانزده خرداد 1342 گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیکوکار به دستور امام(ره) مأموریت یافتند تا به خانواده های شهدا رسیدگی کنند که این کار در طول سالهای مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در سالهای 57 - 1356، دامنه وسیع تری پیدا کرد.

وی گفت: همچنین بعد از پیروزی انقلاب، برای سامان دادن بیشتر به امور شهدا و خانواده های آنان، با فرمان امام(ره) بنیاد آغاز به کار کرد که با آغاز جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهیدان، وظیفه و تکلیف بنیاد شهید سنگین تراز قبل شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری به فعالیتهای این نهاد اشاره کرد و افزود: احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان، تجلیل و تکریم از خانواده های معظم شهیدان، جدیت در امور فرهنگی خانواده های شاهد، خوداتکایی و قانونمند کردن ارائه خدمات به آنان و بسیج امکانات نظام به منظور پراکندن عطر ملکوتی شهادت در جامعه محور فعالیتهای این نهاد مقدس است.