نظامی آمریکایی به اتهام شلیک به افغانی ها بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس لحظاتی قبل اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی به اتهام شلیک به غیرنظامیان افغانی بازداشت شدند.

خبرنگار شبکه خبری الجزیره انگلیسی نیز از شهر هرات خبر داد که نظامی فوق ساعت سه بامداد از پادگان خارج شده و بر روی مردم عادی آتش گشوده که باعث کشته شدن حداقل 3 نفر شده است.

این خبر درحالی منتشر می شود که واشنگتن پست اخیرا در گزارشی افشا کرده بود گروهی از نظامیان آمریکایی برای سرگرمی بعد از کشتن غیرنظامیان افغان، اندام آنها را قطعه قطعه می کنند، از اجساد آنها عکس می گیرند، انگشتان آنها را به عنوان یادگاری نزد خود نگاه می داشته و به جمع آوری جمجمه و استخوانهای کشته شدگان می پردازند.

بر اساس اسناد منتشر شده ارتش آمریکا، پنج آمریکایی به قتل غیرنظامیان افغانی و هفت فرد دیگر متهم به مشارکت در مخفی کاری قتل های صورت گرفته متهم هستند.

تمام این نظامیان در سالهای 2009 و 2010 در نزدیکی قندهار در جنوب افغانستان عملیات نظامی انجام می دادند.

