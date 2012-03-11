حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت های صورت گرفته این مرکز در سال جاری گفت: مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در سال 1390 فعالیت ها را چند بخش انجام داده است؛ یک بخش، جاری و مستمر بود که در این زمینه مححقان به نگارش دایرة المعارف قرآن کریم مشغول بودند که جلد 9، 10 و 11 این دایرة المعارف آماده و برای نشر ارسال شده است.

وی افزود: همچنین این مرکز توانسته جلد اول دایرة المعارف کودکان و نوجوانان را برای نشر به انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارسال کند. این مرکز فعالیت های دیگری در حوزه موضوعات قرآنی داشته که حدود 20 اثر قرآنی برای نشر به انتشارات فرستاده شده که امیدواریم در ابتدای سال آینده منتشر شود.

یوسفی مقدم در ادامه اظهار داشت: مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حوزه تولید نرم افزارهای قرآنی هم فعالیت هایی داشته است و 9 نرم افزار قرآنی تولید شده است که قرار بود در سال 90 رونمایی شود اما فرصت انجام این کار فراهم نشد که اوایل سال آینده از این نرم افزارهای تولید شده رونمایی خواهد شد. همچنین نرم افزار دانشنامه معارف قرآنی تولید و در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امسال رونمایی شد.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از فعالیت های مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم کارهایی بود که از آنها به عنوان فعالیت های تولید دانش قرآنی یاد می شود، افزود: در این حوزه تحقیقاتی در زمینه تفسیر سیاسی و دیدگاه های خاورشناسان در زمینه معارف و علوم قرآنی و قرآن و عرفان انجام گرفته است. همچنین فعالیت هایی در حوزه قرآن و فقه نیز انجام شده است .

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن با بیان اینکه یک سری فعالیت ها در عرصه مسائلی که امروزه با آنها دست به گریبان هستیم و مورد نیاز ماست انجام گرفته است، گفت: مرکز فرهنگ و معارف قرآن در دو عرصه حرکت در مسیر تولید دانش قرآنی و همچنین تحقیقاتی که از آنها به عنوان تحقیقات توسعه ای می توان یاد کرد مانند تولید دایرة المعارف یا تولید دایرة المعارف نوجوانان یا تولید معارف قرآن برای کودکان فعال بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه عرصه دیگر فعالیت های مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم تولید متون آموزشی است، گفت: برای آموزش تفسیر و معارف قرآن متون قابل توجهی تولید شد؛ در زمینه قرآن و عرفان هم متن درسی برای حوزه های علمیه تولید شد. همچنین در زمینه فعالیت های قرآنی خاورشناسان هم یک متن درسی در حال شکل گیری است که امیدواریم تا پایان سال این متون درسی در اختیار مخاطبان قرار گیرد. هفت جلد از متن درسی تفسیر آیات قرآن هم تهیه شده است.

یوسفی مقدم در مورد مشکلات و کاستی های این عرصه یادآور شد: مشکل اساسی در حوزه معارف قرآن تحقق نیافتن وعده هایی مانند بودجه نیم درصد است که امسال مطرح شد. مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم توانسته طرح های زیادی را از بخش های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی از شهرهای اصفهان و مشهد مقدس بر عهده گیرد و در این حوزه ها بسیار فعال است. در ابتدا وعده های خوبی داده شد اما حد محدودی از وعده های داده شده قرار است اجرایی شود.