47 میلیارد تومان در سال 90 به مترو اصفهان اختصاص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد زعفرانی صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه برای بودجه قطار شهری در سال آینده پیشنهاد شد که ۱۹ میلیارد تومان سهم دولت و ۱۹ میلیارد تومان سهم شهرداری از درآمدهای آنها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: این میزان بودجه مورد تصویب اعضای شورای شهر اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: دولت و شهرداری هر کدام مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی برای مترو در نظر می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: ۷۵۰ میلیون تومان نیز هر یک از نهادهای شهرداری و دولت باید از طریق فروش اوراق مشارکت برای مترو اصفهان تأمین اعتبار ‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۷۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی مترو امروز در شورای شهر برای سال آینده مترو در نظر گرفته شد، تاکید کرد: در صورت اختصاص این میزان اعتبار می‌توان تا پایان سال آینده خط نخست قطار شهری اصفهان را به بهره‌برداری رساند.

زعفرانی با اشاره به اینکه اگر بخشی از هزینه‌های مترو در سال آینده را در روزهای پایانی امسال به ما بدهند، برای مترو اصفهان بهتر است، تصریح کرد: چهار ماه است که تعدادی از کارفرمایان و کارگران فعال در قطار شهری اصفهان حقوق نگرفته‌اند.

وی یادآور شد: در سال 90 میزان بودجه که هر کدام از نهادهای دولت و شهرداری آن را تأمین اعتبار کردند،۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود که در مجموع 47 میلیارد و 800 میلیون تومان برای مترو هزینه کردند.