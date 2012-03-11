122 خبرنگار و عکاس سفر دولت به البرز را پوشش خبری می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز 20 خبرنگار استانی به همراه رئیس جمهور مراسم ویژه سفر وی را اعم از سخنرانی ها و بازیدها پوشش خبری می دهند.



همچنین 10 خبرنگار استانی همراه معاون اول رئیس جمهور برنامه بازدید و افتتاح پروژه ها توسط وی را پوشش خبری می دهند.



42 خبرنگار، عکاس و گزارشگر نیز در سطح شهرستان های استان برنامه های وزرا و نمایندگان تام الاختیار رئیس جمهور و ستادهای مردمی وزارتخانه ها مستقر در ادارات را پوشش خبری می دهند.



50 خبرنگار، عکاس و تصویربردار نیز جلسه هیئت دولت را پوشش خبری نشست مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور در پایان دور چهارم سفر رئیس جمهوری به این استان را برعهده دارند.

گفتنی است خبرنگاران استانی از ساعت 6 صبح روز جاری برای انجام هماهنگی و اعزام به محل سخنرانی رئیس جمهور و همراهی با معاون اول رئیس جمهوری و وزرا در محل استانداری حضور یافته اند.