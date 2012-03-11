تیم فوتبال امید صبا در خانه به برق شیراز باخت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاههای کشور شامگاه شنبه با انجام یک مسابقه در شهر مقدس قم پیگیری شد و طی آن تیمهای لیگ برتری صبای قم و برق شیراز در هشتمین هفته از دور برگشت این رقابتها در دیداری مهم در قم به میدان رفتند که برنده بازی تیم میهمان یعنی امیدهای برق شیراز بودند.
هشتمین باخت صبا در لیگ برتر امید
تیمهای فوتبال صبای قم و برق شیراز در یکی از مهمترین مسابقات خود در این فصل لیگ برتر فوتبال امید باشگاههای کشور در دیداری حساس برابر یکدیگر صف آرایی کردند و در نهایت این تیم برق شیراز بود که موفق شد میزبان خود صبای قم را با یک گل شکست بدهد.
دیدار تیمهای فوتبال امید صبای قم و برق شیراز در هشتمین هفته نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاههای کشور در ورزشگاه تختی قم برگزار شد دیداری که یکی از مهمترین بازیهای خانگی صباییها بود و در نهایت تلاش دو تیم با گلی که در نیمه نخست به ثمر رسید، به سود برق شیراز همراه بود.
در این مسابقه این تیم فوتبال صبای قم بود که در تلاش برای تداوم موفقیتهای اخیر از اینکه در خانه حریف بازی میکرد به دنبال این بود که با بهره گیری از فرصتهای گلزنی دروازه تیم برق شیراز را باز کرده و بعد برای ششمین بار در این فصل پیروز شود که این اتفاق رخ نداد.
صبا به مکان هفتم جدول رده بندی رفت
صبای قم در این بازی که برابر تیم رده چهارم جدول رده بندی مسابقات نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال امید باشگاههای کشور قرار گرفته بود قصد داشت در ادامه نتایج خوب خود بعد از آغار دور برگشت، پیروزی دیگر را کسب کند اما در نهایت بدون امتیاز این بازی را به پایان رساند تا شیرازیها با سه امتیاز این مسابقه یک پله در جدول رده بندی صعود کنند.
امیدهای صبای قم در حالی بازی خانگی خود را در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال امید کشور برابر برق شیراز برگزار کردند که در دیدار رفت در شیراز برابر میزبان خود تساوی دلچسبی را در خارج از خانه کسب کرده بودند.
در مسابقات امسال لیگ برتر فوتبال امید باشگاههای کشور تیمهای صبای قم، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان، ابومسلم مشهد، نفت اهواز، فولاد خوزستان، استقلال اهواز، ماشینسازی تبریز، گسترش فولاد تبریز، شهرداری تبریز، نساجی مازندران و برق شیراز برای قهرمانی مسابقه میدهند.
امیدهای صبای قم در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امید با قرعه استراحت رو به رو شدهاند و در هفته بعد از آن در دیداری خانگی میزبان تیم رده یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر امید یعنی استقلال اهواز خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال امید صبای قم در هفته هشتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاههای کشور برابر برق شیراز شکست خورد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاههای کشور شامگاه شنبه با انجام یک مسابقه در شهر مقدس قم پیگیری شد و طی آن تیمهای لیگ برتری صبای قم و برق شیراز در هشتمین هفته از دور برگشت این رقابتها در دیداری مهم در قم به میدان رفتند که برنده بازی تیم میهمان یعنی امیدهای برق شیراز بودند.
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