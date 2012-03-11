مجوز تنخواه 22 هزار میلیاردی به دولت داده شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 پس از تصویب کلیات وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.

نمایندگان مجلس با 148 رای موافق، 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر با جزئیات و ماده واحده این طرح یک فوریتی موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15 و بودجه سال 1390 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی واختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط به اینکه هزینه های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف شد تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می کند حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه کند.

بر اساس تبصره یک این ماده واحده مقرر شد : بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

بر اساس تبصره دو نیز مقرر شد با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1391.1.1 اقدام کند.