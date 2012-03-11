مبادلات تجاری ایران و هند به 25 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "اروتید مهتا" مدیرکل وزارت بازرگانی از رسیدن میزان مبادلات تجاری میان تهران و دهلنی تا سال 2015 به 25 میلیارد دلار خبر داد.

این مقام هندی با اشاره به اینکه حجم مبادلات فعلی تجاری میان ایران و هند به 15 میلیارد دلار می رسد اظهار داشت: موازنه روابط تجاری هم اکنون بن نفع ایران است.

وی تاکید کرد: حجم مبادلات تجاری هند با کشورهای خارجی هم اکنون به 450 میلیارد دلار می رسد که 300 میلیارد دلار از آن صادرات هند به این کشورها است.

وی با اشاره به ورود یک هیئت 80 نفره از تجار بزرگ هند به ایران تاکید کرد: ایران و هند فرصت خوبی برای توسعه روابط دوجانبه دارند.

خاطرنشان می شود شاخص تولید ناخالص داخلی هند با یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت به دو تریلیون دلار می رسد.