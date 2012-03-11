مشروح مذاکرات مجلس برای تصویب کلیات پرداخت تنخواه 2 ماهه به دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه کلیات طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 91 را به تصویب رساندند.

محمد مهدی مفتح نماینده رزن در مجلس و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طرح مذکور کاملا شبیه طرح سال 90 در ارائه تنخواه به دولت است، گفت: طبق این طرح به دولت اجازه دادیم تا سقف 220 هزار میلیارد ریال برای انجام عملیات اجرایی در حوزه دریافت ها و پرداخت ها بر اساس احکام بودجه 90 عمل کند.

مفتح با اشاره به دو شرط مجلس برای ارائه تنخواه به دولت، گفت: شرط اول ما در ارائه این طرح این بود که هزینه های جاری دولت در 2 ماه اول سال بیش از 10 درصد افزایش نیابد. شرط دوم کمیسیون نیز عبارت بود از اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها در 2 ماهه اول سال 91، مانند 3 ماه پایانی سال 90 اجرا شود تا تغییرات مورد نظر دولت در لایحه بودجه سال 91 لحاظ شود.

وی در پایان تاکید کرد: کمیسیون تلفیق از امروز کار خود را آغاز می کند تا قبل از پایان اردیبهشت ماه قانون بودجه را به دولت ارائه دهد.

در ادامه کمالیان نماینده مردم قوچان به عنوان مخالف این طرح، گفت: شان مجلس این نیست که کم کاری های دولت را جبران کند.

وی افزود: دولت باید لایحه ای را برای بودجه دو دوازدهم ارائه می کرد، رئیس جمهور حتما راهکاری برای دریافت و پراداخت های قانونی سال 91 دارد که تا کنون لایحه ای ارائه نداده است. بنده مخالف تصویب این طرح هستم.

علی اصغر زارعی نماینده تهران در موافقت با این طرح، گفت: سال گذشته به خاطر بررسی برنامه پنجم توسعه دولت لایحه بودجه را دیر ارائه داد. امسال هم تلاقی ارائه لایحه بودجه با انتخابات مجلس شرایط را برای مجلس فراهم نکرد که بودجه را تا پایان سال بررسی و تصویب کند.

وی تاکید کرد معطل کردن این طرح، معطل کردن جامعه است. نمایندگان به این طرح رای بدهند.

ارائه تنخواه به دولت موجب آغاز دیرهنگام اجرای طرح های عمرانی مناطق سردسیر می شود

در ادامه نورالله حیدری دستنایی نماینده کوهرنگ در مجلس با انتقاد از دولت به خاطر ارائه دیرهنگام لایحه بودجه 91، گفت: تصویب تنخواه یا ارائه دو دوازدهم بودجه به دولت طرح های عمرانی را دچار مشکل می کند.

وی افزود: طرح های عمرانی شهرستانهای سردسیر سال گذشته به خاطر ارائه تنخواه به دولت دیرهنگام آغاز شد و آسیب جدی به شهرستانها زد. شاید دولت راه حلی برای حل مشکلات بودجه ای خود داشته باشد بهتر است با این طرح موافقت نکنیم.

همچنین حسن شبان پور نماینده مردم مرودشت در موافقت با این طرح گفت: مجلس وظیفه دارد تکلیف دولت را در زمینه هزینه های جاری و پرداخت هایش روشن کند. بر همین رابطه شروطی را برای دولت قرار داده است. باید نمایندگان با تصویب این طرح موافقت کنند.

مجلس با تصویب تنخواه قانونگریزی دولت را تایید می کند

همچنین علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه موافقین این طرح گناه عدم تصویب بودجه را به گردن مجلس می اندازند که زمان ارائه لایحه بودجه با انتخابات قرین شده است، از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 91، انتقاد کرد.

وی افزود: بر اساس قانون دولت باید چند دوازدهم بودجه را به صورت لایحه ارائه کند اما مجلس دلسوزی می کند که این دلسوزی در اصل تایید تخلفات دولت است.

نماینده ساری تاکید کرد: در مقابل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، مجلس برخوردی انفعالی دارد و به جای اینکه از بعد نظارتی خود استفاده کند، قوه مقننه را با ارائه طرح های اینگونه زیر سئوال می برد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس با وضع اینگونه قوانین، قانونگریزی دولت را تایید می کند، اظهار داشت: این طرح اجازه هایی را برای اختصاص بودجه به دولت می دهد. این اجازه تکلیفی را برای دولت بوجود نمی آورد و می تواند بخشی از این طرح را عمل نکند، از جمله بحث هایی که دولت به احتمال زیاد انجام نخواهد داد شرط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در 3 ماه اول سال 91 بر اساس 3 ماه پایانی سال 90 است.

در ادامه مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس با اعلام اخطار قانون اساسی، گفت: مجلس نباید چنین قانونی را وضع کند. باید این کار خلاف قانون را یک بار برای همیشه تمام کنیم.

وی افزود: سال گذشته هم اگر شورای نگهبان این طرح را قبول کرد به این خاطر بود که چاره ای نداشت.

ارائه تنخواه به دولت خلاف قانون اساسی نیست/ راه علاج دیگری به ذهن ما نمی رسد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: راه علاج مشکل بودجه ای کشور همین راه است، راه علاج دیگری به ذهن ما نمی رسد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اگر دولت در فرصت باقیمانده سال 90 هم لایحه دو دوازدهم به مجلس ارائه کند، زمان کافی برای تصویب آن وجود ندارد، گفت: طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت، یک تنخواه است و خلاف قانون اساسی نیست.

وی افزود: سال گذشته هم چنین طرحی تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید کرد. نمی شود بگوییم شورای نگهبان متوجه اشکال قانونی نشده است.

همچنین حمیدرضا فولادگر به عنوان موافق این لایحه گفت: بر اساس اصل 53 قانون اساسی مجلس می تواند اجازه دریافت و پرداخت 2 ماهه به دولت بدهد.

وی افزود: این طرح طبق آیین نامه داخلی مجلس تدوین و بررسی شده است هیچ اشکال قانونی ندارد.

میرتاج الدینی: مجلس قانونی وضع کند تا بودجه 2 سالانه نوشته شود

در پایان محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: از مجلس و کمیسیون بودجه تشکر می کنم که طرح ارائه دو دوازدهم بودجه را ارائه دادند تا مشابه سال گذشته عمل شود.

وی افزود: دولت با کلیات این طرح موافق است اما در جزئیات آن صحبت هایی دارد.

میرتاج الدینی در توجیه تاخیر مکرر دولت در سالهای گذشته برای ارائه لایحه بودجه، گفت: تاخیر دولت در ارائه بودجه را نباید به قانونگریزی حمل کنیم. تلاش دولت در این راستا بود که بودجه به مجلس ارائه شود اما مشکل زمان وجود داشت.

وی افزود: بنده از چند ماه قبل پیگیر ارائه بودجه حداقل در دی ماه بودم و نامه های مجلس را در این رابطه به رئیس جمهور ارائه دادم ایشان هم دستور تسریع در رسیدگی به لایحه بودجه را صادر کردند اما کار تدوین بودجه وقت گیر است.

وی با بیان اینکه 80 تا 85 درصد لوایح بودجه از ابتدای انقلاب تا کنون از ابتدای آذرماه به مجلس ارائه نشده است، گفت: باید کاری کرد تا بودجه دو سالانه نوشته شود، از ریاست مجلس می خواهم کمیته ای تشکیل شود که فکری کند تا در سالهای آینده این مشکل بوجود نیاید.

میرتاج الدینی در خصوص درخواست های دولت برای تغییرات جزئیات این طرح گفت: دولت می خواهد تا بودجه 22 هزار میلیاردی به 23 هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته و 10 درصد افزایش هزینه های جاری با توجه به شرایط اقتصادی به 15 درصد افزایش یابد.

در پایان نمایندگان با 143 رای موافق، 15 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس این طرح را به تصویب رساندند.