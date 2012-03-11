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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

با حضور وزیر بهداشت:

پنج محصول پزشکی در آشتیان رونمایی شد

پنج محصول پزشکی در آشتیان رونمایی شد

آشتیان - خبرگزاری مهر: با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی، فن آوری رئیس جمهور از پنج محصول جدید پزشکی در شرکت آوا پزشک آشتیان رونمایی شد.

 به گزارش خبرنگار مهر،تولید نیدل های سرکج ،نیدل دوسر تیز،نیدل مزوتراپی، سوزن اسکلروتراپی و نیدل بای اپسی پانج از جمله محصولات رونمایی شده هستند.

این محصولات عمدتاً برای اولین بار در منطقه و با کیفیت برتر تولید شده اند و جمهوری اسلامی ایران با تولید این محصولات به جمع محدود کشورهای تولید کننده این محصولات در جهان پیوست.

با تولید 3 محصول سوزن اسکلروتراپی،بای اپسی پانج و نیدلها سالانه یک میلیون و 600 هزار دلار صرفه جویی ارزی نصیب کشور می شود.

شایان ذکر است سوزنهای تولیدی شرکت آوا پزشک آشتیان از لحاظ عدم وجود نقص در نوک سوزن پس از آمریکا که با 92درصد در رتبه نخست جهان است با 8/84 درصد کیفیت دوم تولید این محصولات را به خود اختصاص داده است.
 

کد مطلب 1556939

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