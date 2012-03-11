شهروندان قبل از سفر به مدت اعتبار گذرنامه خود توجه کنند

حمید مکارم شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حجم سفرهای خارج از کشور شهروندان در ایام تعطیلات نوروز، یادآور شد: گاهی توجه به نکات کوچک باعث می‌شود تا سفرهای خارجی برای هم وطنان با امنیت بیشتری همراه باشد.



وی در ادامه اظهار داشت: یکی از نکاتی که شهروندان در هنگام سفرهای خارجی باید مد نظر قرار دهند، توجه به نوع و مدت صلاحیت ویزا است.



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم تصریح کرد: برای مثال نوع ویزای آنان تحصیلی، توریستی و یا با حق کار است و یا مدت اقامت آن چند روز و اعتبار ویزای آنان تا چه تاریخی است.



پایان مدت اعتبار ویزا مشکلاتی از جمله زندان را در پی دارد



وی در خصوص عدم توجه به این موضوع هشدار داد و یادآور شد: اقامت فرد خارجی پس از پایان مدت صلاحیت ویزا در هر کشوری وی را با مشکلاتی از جمله بازداشت، زندان و پرداخت جریمه نقدی رو به رو می‌کند.



شهروندان در سفرهای خارجی مراقب مخدوش شدن گذرنامه باشند



مکارم ادامه داد: همچنین نکته دیگری که در مورد گذرنامه باید به آن توجه کرد این است که شهروندان در هنگام سفر به کشورهای خارجی گذرنامه خود را به هر کسی از جمله پلیس آن کشور، هتلدار و... تحویل دادند، بعد از دریافت مجدد گذرنامه را به دقت بررسی کنند که مخدوش نشده باشد و یا مهری که روی آن خورده است را چک کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نکته مهم دیگر این است که شهروندان قبل از سفرهای خارجی حتما دو کپی از گذرنامه خود تهیه کنند و یکی را به بستگان خود در ایران بسپارند و نسخه دیگر را در بار اصلی که به قسمت بار هواپیما تحویل می‌دهند، قرار دهند.



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم بیان داشت: این کار برای مواقعی است که گذرنامه به هر دلیلی مفقود می‌شود و زمانی که فرد کپی گذرنامه خود را در اختیار سفارت ایران در آن کشور خارجی قرار دهد می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات را حل کند.



شهروندان اطلاعات سفر خود را نزد یک فرد امین بسپارند



وی در ادامه با بیان این مطلب که هم وطنان در هنگام سفرهای خارجی باید اطلاعات پروازی خود و اطلاعات هتلی که در آن اقامت دارند را نزد یک فرد امین بسپارند، تصریح کرد: این اطلاعات شامل مواردی از جمله شماره پرواز رفت و برگشت، مسیر پرواز، مقصد، مدت اقامت، نام شهرهایی که برای اقامت انتخاب می‌کنند، مکان‌هایی که بازدید می‌کنند و... می‌شود.



مکارم یادآور شد: توجه به این نکته باعث می‌شود در صورت وقوع هر اتفاقی، پلیس در ردیابی موفق‌تر باشد.