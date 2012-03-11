300 راهنما و مراقب بناهای تاریخی اصفهان در خدمت مسافران نوروزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصلحی با بیان اینکه در ایام نوروز، 200راهنما و100مراقب بناهای تاریخی آماده خدمات رسانی به گردشگران هستند، اظهار داشت: در تمام بناهای تاریخی اصفهان سفره هفت‌سین در زمان تحویل سال نو برای گردشگران اصفهانی دایر است.

وی افزود: دایر کردن کیوسکهای اطلاع رسانی در ورودی شهرستان‌های استان و پلیس راه‌ها برای راهنمایی بیشتر به مسافران نوروزی، استفاده از ظرفیت کیوسک‌های سطح شهر نظیر کیوسک‌های دوچرخه برای اطلاع رسانی به گردشگران، تهیه و توزیع راهنمای گردشگری شهرستان‌های استان و تهیه و چاپ و توزیع راهنمای گردشگری بناهای شاخص استان را از دیگر برنامه‌های این اداره کل برای گردشگران نوروزی برشمرد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اضافه کرد: ایجاد ستادهای هدایت مسافران نوروزی 91 در ورودی شهر اصفهان برای راهنمایی و هدایت گردشگران و ارائه امکانات مورد نیاز گردشگران از طریق ارائه کارت اعتبار گردشگری از دیگر برنامه‌ها این اداره کل است.

وی برگزاری نمایشگاه‌های آثار هنرمندان صنایع دستی در مکان‌ها وموزه های فرهنگی را از دیگر برنامه‌های نوروز دانست و ادامه داد: این نمایشگاه‌ها قرار است در نگارخانه کوثر، هنرستان هنرهای زیبا، گالری نقش جهان و موزه هنرهای تزئینی و همچنین در شهرستان‌های شاخص نظیر کاشان برپا شود.

مصلحی تصریح کرد: حرکت کاروان شادی کودکان در سطح شهر اصفهان که نمادی از آمدن بهار و سال نو را به همراه دارد، برای شادی و نشاط کودکان برپا می‌شود.

وی گفت: تمام گردشگران می‌توانند با نصب نرم افزار سلام میراث بر روی تلفن همراه خود علاوه بر دریافت اطلاعات و خبرهای نوروزی سوالات خود را مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان همچنین ایجاد پاسخگوی تلفنی به نیازها و مشکلات گردشگران به صورت شبانه روزی از طریق تلفن 137 و دریافت هر گونه اطلاعاتی در خصوص مسافران از طریق سایت 'isfahancht.ir' را از دیگر منابع اطلاع رسانی به مسافران نوروزی برشمرد.

وی گفت: آماده سازی و هماهنگی تمام واحدهای اقامتی و نظارت بر روند فعالیت‌های واحدهای اقامتی و بین راهی در سطح استان، افزایش زمان بازدید از بناهای تاریخی و ایجاد تورهای گردشگری ارزان قیمت را از جمله برنامه ریزی صورت گرفته در نوروز 91 عنوان کرد.

مصلحی، همچنین از ایجاد گروه‌های ویژه برای مرمت اضطراری بناهای تاریخی و هرگونه موارد غیرمترقبه در بناها و محورهای تاریخی خبر داد.