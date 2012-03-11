سوال مجلس از رئیس جمهور دموکراتیک و منطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت،علی لاریجانی که شب گذشته میهمان برنامه زنده تلویزیونی ۲۲ شبکه دو سیما بود، با بیان اینکه برخی از نمایندگان با پرداختن به مسائل منطقهای از مسائل ملی غافل میشوند، گفت: ارتباطات مردمی گاهی ایدههایی را میسازد که نماینده میتواند آن را حتی در سطح ملی پیاده کند.
ضرورت ارتباطات مردمی برای تبدیل مسائل منطقهای به موضوعات ملی
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بطور مثال بنده در ابتدای مسئولیتم به عنوان نماینده شهر مقدس قم در مجلس هشتم بازدیدی از محل فعالیت قالیبافان قمی داشتم. درآنجا متوجه شدم مهمترین مشکل این قالیبافان امید نداشتن به آینده کاریشان است، به ذهنم رسید که این وضعیت برای قالیبافان شهرهای کاشان، تبریز و نائین نیز وجود دارد به همین جهت با بررسی های انجام شده در نهایت قانون بیمه قالیبافان و صنوف مرتبط در مجلس هشتم به تصویب رسید و این مشکل حل شد.
مجلس آینده باید وقتش را به جای حاشیه، صرف متن کند
لاریجانی درارزیابی سطح مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از قبل از این انتخابات طوفانی بر پا شده بود که شرایط داخلی کشور را نامناسب نشان میداد. برپاکنندگان این طوفان سعی در متزلزل جلوه دادن جایگاه ایران داشتند.
وی تاکید کرد: اهمیت این موضوع از این جنبه بیشتر بود که انقلابهای منطقه به ایران به چشم یک پیشرو و یک الگو مینگریستند.
نماینده مردم قم با اشاره به وظایف مجلس در قبال مشارکت مردم در انتخابات گفت: مجلس آینده باید وقتش را به جای حاشیه، صرف متن کند. مشکلات اقتصادی نظیر تورم، اشتغال و گرانی از جمله مسائلی است که باید با همکاری مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه حل شود، از آن گذشته رونق اقتصادی نیز از طریق رونق کسب وکار و سرمایه گذاری باید انجام شود.
لاریجانی تاکید کرد: رونق اقتصادی در شرایط سیاسی آرام محقق خواهد شد.
وی مسائل بینالمللی و منطقهای را از دیگر مسائل مهمی دانست که باید از سوی نمایندگان مجلس نهم به صورت مستمر رصد و از ظرفیتهای مجلس در این باره استفاده شود.
انتخابات در ایران پیچیده است
رئیس مجلس با بیان اینکه انتخابات در ایران پیچیده است و فضای سیاسی داخلی، مسائل منطقهای و البته کارکرد نمایندگان در انتخابات تاثیرگذار است گفت: مثلا گاهی نمایندگان نظرات دقیقی در مجلس مطرح میکنند اما خیلی موج سیاسی به وجود نمیآورد. البته همیشه هم اینطور نیست که یک نماینده فعال حتماً رأی بیاورد، شاید هم افرادی که در منطقه هستند فرد بهتری را پیدا کردهاند و آن فرد را فعالتر دیدهاند.
رقابت های انتخاباتی بین لیست ها بیشتر است یا افراد؟
لاریجانی درباره آرایش نیروهای سیاسی و وجود لیستهای متنوع قبل از انتخابات و ترکیبی که تاکنون از مجلس نهم شکل گرفته، است نیز گفت: اصولاً یک لیست دادن بیمعنا است. باید قبول کنیم سلایق مختلفی در لیستها وجود دارد و متناسب با این سلایق باید مهندسی سیاسی طوری باشد که افراد در طول هر یک از این سلایق قرار بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه با وجود تنها یک لیست، انتخابات بیمعنا میشود، اظهار کرد: تنوع حتماً مهم است و هر چه تنوع معنیدارتر باشد و مقاصد روشنتر باشد و بتواند سلایق مختلف را پوشش دهد، انتخابات پختهتر و در واقع مجلس دارای عصاره فضایل ملت میشود.
لاریجانی با بیان اینکه تکثر در لیستهای انتخاباتی اصلاً مضر نیست، گفت: شاید حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل همین نقشآفرینی گروههای سیاسی و تنوع لیستها بوده، بنابراین به نظر این موضوع را باید مثبت ارزیابی کرد.
رئیس قوه قانونگذاری با بیان اینکه این تحلیل در شهرستانها با تهران قدری متفاوت است، ادامه داد: در تهران رقابت بین لیستهای مطرح است، اما در شهرستانها رقابت بین افراد است و جنبه سیاسی ندارد. گاهی هم سیاسی است اما با جنسهای مختلفی که رقابت را جدیتر میکند. بنابراین لیستها بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ کارکرد دارد.
نمایندگان بیشتر مشتری کدام کمیسیون ها هستند؟
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به این سوال که چرا برخی کمیسیونها در مجلس هستند که مشتری بیشتری دارند و نمایندهها برای حضور در برخی کمیسیونها رغبت چندانی نشان نمیدهند، گفت: البته این واقعیت وجود دارد، کمیسیونی مثل برنامه، بودجه و محاسبات مشتری بیشتری دارد. این وضع شامل حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز میشود.
کمیسیون انرژی و کمیسیونی مثل کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز معمولاً صاحب مشتری است، اما کمیسیونی مانند اصل ۹۰ قانون اساسی معمولاً و در عین حال که کمیسیون مهمی است، مشتری کمی دارد.
وی با بیان اینکه این وضع یک مقدار به تخصص نمایندگان بستگی دارد، اضافه کرد: رویکرد نمایندگان برای آباد کردن منطقه خود و همچنین سوابق اجرایی نمایندگان در حضور آنان در کمیسیونها تاثیرگذار است. مثلا نمایندهای که تخصص کشاورزی دارد، به کمیسیون کشاورزی میرود که البته حضورش نیز در این کمیسیون مفید واقع میشود. کسی که مثلا قاضی یا وکیل بوده، در کمیسیون قضایی حاضر میشود و این تقسیمبندی تا حد زیادی متناسب با تخصص و تجربه نمایندگان است.
لاریجانی با بیان اینکه البته برخی کمیسیونها برای نمایندگان جذابیت بیشتری دارد، گفت: مثلا از آنجایی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، چالشهای سیاسی و مسائل کشورمان در صحنه بینالملل مطرح میشود و نمایندگان نیز دوست دارند تا در این موضوعات دخیل باشند و این تحولات را ببینند و حتی گاهی که گزارشهای محرمانهای به مجلس میآید از آن واقف باشند، سعی میکنند عضو این کمیسیون شوند، در واقع این کمیسیون برای نمایندگان جذابیت بیشتری دارد.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: البته این موضوع در آن حدی که رسانهها در بیرون از مجلس به آن میپردازند، نیست.
نمره لاریجانی به مجلس هشتم
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال مجری که به عملکرد مجلس هشتم از ۱۰۰ چه نمرهای را میدهید، گفت: برای نمرهگذاری باید دقت شود. مجالس اول تا هشتم باید ارزیابی شود، چه از نظر قانونگذاری و چه از نظر نظارت و بعد نمره داده شود.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی دقیقی از مجالس اول تا هشتم ندارم، اظهار کرد: مجلس هشتم در قانونگذاری نمره بالای ۱۵ را از ۲۰ دارد چون قوانین مادر و خوبی را به تصویب رسانده است، البته شاید شما در رادیو و تلویزیون بر روی این قوانین باید کار کنید. گاهی اوقات یک قانون تصویب میشود اما مفاد آن اطلاعرسانی نمیشود. روی قانون تصویب شده باید کار شود تا مردم از حقوق خود مطلع شوند.
ضرورت اطلاع رسانی مناسب مصوبات مجلس توسط رسانه ملی
لاریجانی اضافه کرد: مثلا در مورد ۳۰۰ قانونی که در مجلس هشتم تصویب شده است بعید میدانم که رسانه ملی درباره آنها اطلاعرسانی کرده باشد. این قوانین در رسانه ملی برای مردم باز نشدهاند، در حالی که درباره قانون تصویب شده باید فرهنگسازی کرد.
به گفته رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم قانونی مثل مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای مردم تشریح شود و مردم نسبت به مفاد آن آگاه باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین قانون مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی را مثال زد و ادامه داد: قانون قدیمیای در این زمینه وجود داشت که تغییر کرد. تغییر در این قانون به این دلیل بود که جلوی تخلفات گرفته شود. این قوانین احتیاج به پشتیبانی رسانهای قوی دارد، بنابراین به این بُعد از تبلیغ قانون باید توجه شود. این در حالی است که رسانه ملی خیلی برای این موضوع مایه نگذاشته است و امیدوارم در آینده این مشکل حل شود.
تصویب لایحه بودجه تا پایان اردیبهشت ۹۱
لاریجانی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس هشتم گفت: زمان تحویل لایحه بودجه در آییننامه داخلی مجلس ۱۵ آذر است. این زمان هم دلیل دارد. نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهاد دهند، ۱۵ روز کمیسیونهای تخصصی مجلس پیشنهادات را بررسی میکنند و چند هفتهای هم کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه میدهد که به طور کلی ۷۵ روز زمان میبرد. بنابراین اگر بخواهیم طبق آییننامه مجلس عمل شود حدود دو ماه و نیم طول میکشد.
وی ادامه داد: اما لایحه بودجه امسال در تاریخ ۱۵ بهمن و با ۲ ماه تاخیر به مجلس رسید. به طور طبیعی به زمان انتخابات رسید و از آنجایی که انتخابات یک مقوله قابل پیشبینی بود ما خیلی اصرار داشتیم که لایحه بهموقع به مجلس بیاید. حتی من شخصاً با معاون برنامهریزی دولت صحبت داشتم که لایحه بودجه اول آذرماه به مجلس بیاید، اما نهایتاً نشد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه به محض گرفتن لایحه بودجه از دولت، کمیسیونها فعال و مشغول بررسی لایحه شدند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیونهای تخصصی روی بودجه کار میکنند و این هفته کار این کمیسیونها به پایان میرسد، اعضای کمیسیون تلفیق نیز مشخص شدهاند و از یکشنبه کار خود را شروع خواهند کرد. اما به طور طبیعی مجلس آخر این هفته کار خود را پایان خواهد داد و ادامه کار مجلس تا هفته دیگر، دردی را دوا نخواهد کرد. بنابراین مجبور هستیم مثل سال گذشته برای ماه اول سال یک تنخواه بگذاریم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از تعطیلات نوروزی و به محض اینکه کمیسیون تلفیق کارش را با سرعت و جدیت انجام دهد، نهایتاً تا اواخر اردیبهشت ماه کل بودجه سال را نهایی میکنیم.
سوال از رئیس جمهور؛ رفتاری دموکراتیک و منطقی
لاریجانی درباره سوال از رئیس جمهوری که قرار است روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس انجام بگیرد، گفت: طبق آییننامه مجلس از وقتی که سوال به کمیسیونهای تخصصی رفت و سوالکنندگان از پاسخهای نمایندگان رئیس جمهوری قانع نشدند و سوال اعلام وصول شد، رئیس جمهوری برای حضور در صحن علنی و پاسخ به سوالات نمایندگان ۳۰ روز فرصت دارد. بنابراین سوال از رئیس جمهوری امر خیلی پیچیدهای نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالی است که قرار است نمایندگان از رئیس جمهوری بپرسند، چند بند دارد و به نظر من یک رفتار دموکراتیک و منطقی است و نباید آن را تبدیل به مسئله ای بزرگ و پیچیده کرد.
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