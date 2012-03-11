به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از نویسندگان برگزیده و شایسته تقدیر دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، شنبهشب 20 اسفند با حضور نویسندگان و داوران این جشنواره در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
فرخنده آقایی در سخنرانی خود در این برنامه گفت: 30 سال پیش که اولین داستان کوتاهم را با نام «راز کوچک» نوشتم، فکر نمیکردم اولین قلم زرین جایزه گردون را از سیمین دانشور بگیرم. ادبیات میتواند زندگی آدمها را تغییر بدهد و فردی را که زندگی بیسر و صدایی داشته، در خانیآباد به دنیا آمده و ... را متحول کند.
وی افزود: در این سالها خیلی بیشتر از این که نوشته باشم، خواندهام. در داستاننویسی فرمول و قاعده خاصی نداشتهام و چنین چیزی برایم مفهومی نداشته است. اغلب داستانهایم را از تجربیات عینی خودم نوشتهام. در ابتدای نوشتن داستانهایم هم آنچه را که باید نوشته شود، در ذهنم به صورت مشخص ساختهام ولی نحوه بیانها و جزئیات است که وقتگیر است و نیاز به زمان گذاشتن دارد.
نویسنده کتاب «از شیطان آموخت و سوزاند» ادامه داد: برای من اصل ایجاد ارتباط است و این کار برایم حکم یک بازی و تجربه را دارد. به همین دلیل است که مخاطبا با داستانهایم احساس صمیمت میکند. در این زمینه باید بگویم، بافتن شاید کلمه درستتری برای داستان باشد. من هنوز با شخصیتهای زن داستانهایم زندگی میکنم. الهام برای من وقتی است که داستان در ذهنم جرقه میزند و بعد از چاپ داستان دیگر کار برایم تمام شده است.
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