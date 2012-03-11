  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

سلیمی به مهر خبر داد:

هلال احمراستان برای خدمت رسانی در نوروز آماده است

هلال احمراستان برای خدمت رسانی در نوروز آماده است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: این جمعیت برای اجرای طرح نوروزی و خدمت رسانی به مسافران و میهمانان استان در ایام نوروز آماده است.

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نوروز امسال 1500 نفر روز امدادگر هلال احمراستان مرکزی در 18 پایگاه و پست ثابت و سیار با تجهیزات کامل در سطح محورهای مواصلاتی استان حضور 24 ساعته خواهند داشت و به نیازهای امدادی مسافران و میهمانان استان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد.
 
وی با اشاره به استقرار 6 خیمه نماز در کنار پست های راهنمایی مسافران افزود: در طرح نوروزی امسال 23 تیم از هلال احمر استان در پست راهنمایی مسافران در مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر خواهند شد.
 
مرتضی سلیمی از استقرار یک فروند بالگرد امدادی از چهارم تا 11 فروردین در استان خبرداد و افزود: این بالگرد به منظور تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای عملیات امدادی بکارگیری خواهد شد و نسبت به سال گذشته تعداد روزهای امداد هوایی استان 30درصد افزایش خواهد داشت.
 
وی گفت: امسال بیش از 500 بسته عیدانه در طرح ملی فرشتگان رحمت ر بین خانوارهای نیازمند و محروم در استان توزیع خواهد شد.
 
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی، توزیع بروشور،  کتابچه های آموزشی و اطلاع رسانی ،نقشه ، سالنامه های امدادی، توزیع 50 هزار جعبه کمکهای اولیه خودرو و کنترل قند خون را از جمله اقدامات هلال احمر در پایگاه های راهنمای نوروزی عنوان کرد.
 
وی گفت: طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال ۹۱ در استان مرکزی ز تاریخ۲۴ اسفند لغایت 14 فروردین  به مدت ۲۰ شبانه روز در طول محورهای مواصلاتی استان برگزار می شود.

کد مطلب 1556949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها