هلال احمراستان برای خدمت رسانی در نوروز آماده است

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نوروز امسال 1500 نفر روز امدادگر هلال احمراستان مرکزی در 18 پایگاه و پست ثابت و سیار با تجهیزات کامل در سطح محورهای مواصلاتی استان حضور 24 ساعته خواهند داشت و به نیازهای امدادی مسافران و میهمانان استان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد.



وی با اشاره به استقرار 6 خیمه نماز در کنار پست های راهنمایی مسافران افزود: در طرح نوروزی امسال 23 تیم از هلال احمر استان در پست راهنمایی مسافران در مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر خواهند شد.



مرتضی سلیمی از استقرار یک فروند بالگرد امدادی از چهارم تا 11 فروردین در استان خبرداد و افزود: این بالگرد به منظور تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای عملیات امدادی بکارگیری خواهد شد و نسبت به سال گذشته تعداد روزهای امداد هوایی استان 30درصد افزایش خواهد داشت.



وی گفت: امسال بیش از 500 بسته عیدانه در طرح ملی فرشتگان رحمت ر بین خانوارهای نیازمند و محروم در استان توزیع خواهد شد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی، توزیع بروشور، کتابچه های آموزشی و اطلاع رسانی ،نقشه ، سالنامه های امدادی، توزیع 50 هزار جعبه کمکهای اولیه خودرو و کنترل قند خون را از جمله اقدامات هلال احمر در پایگاه های راهنمای نوروزی عنوان کرد.



وی گفت: طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال ۹۱ در استان مرکزی ز تاریخ۲۴ اسفند لغایت 14 فروردین به مدت ۲۰ شبانه روز در طول محورهای مواصلاتی استان برگزار می شود.