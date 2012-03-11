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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

عرضه سکه گرمی از امروز آغاز شد

عرضه سکه گرمی از امروز آغاز شد

بانک ‌مرکزی از امروز یکشنبه 21 اسفندماه جاری و از طریق شعب بانک پاسارگاد به عرضه سکه گرمی مبادرت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کمرئی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام این که اسامی شعب بانک پاسارگاد از طریق سایت بانک یادشده قابل دسترسی است، افزود: قیمت سکه‌های گرمی بر مبنای قیمت جهانی و میانگین قیمتی که روز قبل در بانک کارگشایی معامله شده است، ‌تعیین می شود و به هر فرد دو قطعه سکه گرمی تعلق می‌گیرد.

مدیرکل ریالی و نشر افزود: این اقدام تا پایان اسفندماه ادامه می‌یابد، همچنین پیش فروش سکه تمام بهار آزادی با قیمت 599 هزار تومان در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی ضمن رد مجدد شایعه عدم‌تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی بانک مرکزی گفت: در مرحله اول بالغ بر 4 میلیون قطعه سکه پیش فروش شده است و به طور حتم ، بانک مرکزی سکه‌ها را در موعد مقرر به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل خواهد داد.

 

کد مطلب 1556951

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