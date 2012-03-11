استقرار 25 دستگاه خودرو آتش نشانی در همدان/ تهیه طرح تفصیلی و جامع شهرهای زنگنه و جورقان

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار همدان گفت: با توجه به فراهم شدن شرایط مناسب جوی و آب و هوایی، عملیات بتن‌ریزی تقاطع غیرهمسطح بهشت آغاز شد.

سیدمسعود عسگریان افزود: عرشه تقاطع غیرهمسطح بهشت دارای 9 دهانه است که شامل هشت دهانه 25 متری و یک دهانه 44 متری است.

وی با بیان اینکه پل بهشت دارای 244 متر طول و 18 متر عرض با دو خط عبور در هر سمت است، اظهار داشت: بتن مورد نیاز برای عرشه این پل حدود چهارهزار مترمکعب است.

عسگریان گفت: سه دهانه میانی این تقاطع غیرهمسطح به روش بتن پیش‌تنیده اجرا می‌شود و در این قسمت ارتفاع بتن عرشه تا حدود یک متر و 80 سانتیمتر می‌رسد.

شهردار همدان همچنین گفت: شهرداری برای افزایش سطح دسترسی‌های محلی و امکان ایجاد دور برگردان در ابتدا و انتهای عرشه تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان نیز اقدام به اجرای بتن‌ریزی کرده است.

25 دستگاه خودرو آتش نشانی در همدان مستقر شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان از گشت زنی و استقرار 25 دستگاه ماشین سبک و سنگین امداد و نجات و اطفاء حریق در هفته آخر سال در شهر همدان خبر داد.

رضا عسکری افزود: عملیاتهای گشت زنی توسط 50 نفر از نیروهای سازمان آتش نشانی همدان صورت خواهد گرفت و با تمام حوادث احتمالی چهارشنبه سوری مقابله خواهد شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تمهیدات، نیروهای این سازمان در 10 پایگاه آتش نشانی همدان در شب چهارشنبه سوری آماده باش کامل خواهند بود.

عسکری افزود: 25 خودروی آتش نشانی در اماکن شلوغ و مکان هایی که احتمال آتش سوزی و دیگر سوانح وجود دارد مستقر شده تا در کمترین زمان آتش را مهار کنند.

وی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی آتش نشانی از 20 اسفند سالجاری تا 13 فروردین ماه سال 91 در آماده باش خواهند بود.

طرح تفصیلی و جامع شهرهای زنگنه و جورقان تهیه شد

سرپرست حوزه مدیریت شهرسازی ومعماری راه و شهرسازی همدان گفت: طرح جامع شهر زنگنه و جورقان تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان رسید.

فرهاد فرزانه اظهار داشت: طرح جامع شهر زنگنه 22 اسفند سال 88 به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید و در اواسط دی ماه سال گذشته در حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع ابلاغ طرح به استانداری همدان تنفیذ شد.

سرپرست حوزه مدیریت شهرسازی ومعماری راه و شهرسازی همدان اضافه کرد: مطالعات طرح تفضیلی این شهر در 18 اردیبهشت سالجاری شروع و در جلسه کمسیون ماده پنج اسفند سالجاری به تصویب رسید.

وی در ارتباط با جمعیت و افق این طرح اظهار داشت: در سال 85 جمعیت این شهر زنگنه 747 نفربوده و محدوده شهر در وضع موجود 82 هکتار و جمعیت شهر در افق طرح 804 نفر و محدوده پیشنهادی شهر 86 هکتار است.

فرزانه افزود: جمعیت جورقان نیز در سال 85، 9 هزار و 824 نفر بوده و محدوده آن در وضع موجود 123 هکتار و جمعیت شهر در افق طرح 12 هزار و 744 نفر و محدوده پیشنهادی نیز 271 هکتار است.

یک هزار دانش آموز همدانی در المپیاد نانو نام نویسی کردند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان گفت: یک هزار نفر از دانش آموزان این استان در سومین المپیاد دانش آموزی نانو نام نویسی کردند.

محمود نقوی افزود: بر اساس گزارش دبیرخانه نام نویسی سومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فن آوری نانو تاکنون حدود چهار هزار 200 نفر موفق به نام نویسی شده‌اند که 25 درصد کل نام نویسی شوندگان را دانش‌آموزان همدانی تشکیل می‌دهند.

وی اظهار داشت: سال گذشته 790 دانش‌آموز استان همدان در دومین المپیاد نانو شرکت کردند که شهرهای سردرود، کبودرآهنگ و ملایر از استان همدان جز حوزه‌های برگزاری آزمون دومین المپیاد بودند.

نقوی گفت: امسال نیز برخی از شهرهای این استان از جمله شهرهای همدان، سردرود، ملایر، نهاوند و رزن از سوی باشگاه نانو به عنوان حوزه‌های قطعی برگزاری آزمون سومین المپیاد معرفی شده‌اند.

کاروان عمره دانش‌آموزی همدان به سرزمین وحی اعزام شدند

رئیس سازمان دانش‌آموزی استان همدان گفت: کاروان 120 نفره‌ از دانش‌آموزان و مربیان این سازمان به سفر معنوی عمره اعزام شدند.

علی علیان اظهار داشت: هر ساله سازمان دانش‌آموزی اقدام به برگزاری سفر معنوی عمره ویژه دانش‌آموزان نخبه و فعال در عرصه‌های فرهنگی، علمی و مذهبی می‌کند.

وی اضافه کرد: امسال نیز کاروانی متشکل از 112 نفر از دانش‌آموزان، پنج نفر از مربیان تشکل‌های دانش‌آموزی با همراهی مدیر، معاون و روحانی کاروان به این سفر معنوی اعزام شدند.

519 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد همدان احداث شد

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: در سال جاری 519 واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد احداث شده است.

علی نامدار در آیین واگذاری چهار واحد مسکونی به مددجویان همدان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 241 مورد احداث و تعمیرات مسکن برای مددجویان زیر پوشش این نهاد انجام شده است که 519 واحد آن احداثی و 722 واحد نیز در قالب تعمیرات اساسی بوده است.

وی اضافه کرد: برای احداث و تعمیر مسکن مددجویان 116 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که در قالب تسهیلات بانکی و کمک های بلاعوض پرداخت شده است.

نامدار افزود: زیر بنای هر واحد مسکونی مددجویان 65 متر مربع است و برای احداث چهار واحد مسکونی 166 میلیون ریال هزیته شده است.