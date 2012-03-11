به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور شامگاه شنبه بیستم اسفند ماه با برگزاری سه مسابقه از هفته دهم دور برگشت خود ادامه یافت و طی آن تیم فوتبال صبایقم در دیداری خارج از خانه نتوانست از تیم مطرح ذوب آهن اصفهان امتیاز بگیرد.
شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبایقم در حالی که در این دیدار در در دیداری خارج از خانه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان بازی میکردند، نتوانستند روند ناکامیهای خود در دو هفته گذشته را قطع کنند و هفتمین باخت این فصل تن دادند.
برتری محسوس شاگردان ویسی نسبت به ذوب آهن
در نیمه نخست این تیم فوتبال صبای قم بود که بازی نسبتا بهتری در مقایسه با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ارائه کرد و میتوانست با استفاده از اشتباه مدافعان تیم فوتبال ذوب آهن به گل برسد به خصوص اینکه بیشتر دقایق نیمه نخست بازی بسیار خوبی از سوی شاگردان ویسی به نمایش در آمد ولی در نهایت دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
در این مسابقه که از حساسیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود و دو تیم در تمام لحظات مسابقه جدالی نزدیک و نفسگیر داشتند، نیمه دوم بازی بهتری از سوی هر دو تیم به نمایش در آمد و با اینکه ذوب آهن به تنها سه امتیاز بازی رسید اما صبا بارها موقعیت گلزنی از دست داد و در نهایت نیز با نتیجه دو بر یک مغلوب حریف خود شد و به باختی خارج از خانه تن داد.
در نیمه دوم که صبایقم بیشتر برای کسب پیروزی در خانه حریف تلاش میکرد تا بعد از شکست مقابل فولاد خوزستان و تساوی برابر پرسپولیس تهران به روند نتایج نه چندان خوب خود پایان بدهد، در هفته دهم دور برگشت نیز به هفتمین باخت این فصل راضی شد تا به راحتی فرصت بازگشت به مکان چهارم جدول رده بندی را از دست بدهد.
پانزدهمین گل عنایتی با پیراهن صبای قم
در نیمه دوم صبایقم صبای قم با اینکه در دقیقه ۶۱ توسط محمد قاضی دروازه خود را باز شده دید اما خیلی زود توسط بهترین گلزن خود یعنی غلامرضا عنایتی به گل تساوی رسید ولی در دقیقه ۹۱ گل دوم را از ذوب آهن میزبان پذیرفت و با اینکه در چند موقعیت میتوانست به ذوب آهن گل بزند اما گویا روز روز صباییها نبود و شاگردان ویسی با از دست دادن موقعیتهای فراوان گلزنی بازی را واگذار کردند.
تیم فوتبال صبایقم با کسب این پیروزی ۴۲ امتیازی باقی ماند اما با توجه به پیروزی نفت تهران مقابل مس سرچشمه کرمان و صفر نظر از عملکرد تراکتور سازی برابر سپاهان و البته توقف استقلال مقابل راه آهن با این تعداد امتیاز در جدول ردهبندی یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مکان پنجم رفت تا در هفته یازدهم دور برگشت در تبریز میهمان تیم شهرداری تبریز باشد.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال صبایقم در سیزدهمین بازی خارج از خانه خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به هفتمین باخت این فصل تن داد و به رده پنجم جدول رده بندی سقوط کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور شامگاه شنبه بیستم اسفند ماه با برگزاری سه مسابقه از هفته دهم دور برگشت خود ادامه یافت و طی آن تیم فوتبال صبایقم در دیداری خارج از خانه نتوانست از تیم مطرح ذوب آهن اصفهان امتیاز بگیرد.
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