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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

عشرتی:

توجه به برنامه غذایی و ورزش عامل پیشگیری از بیماری‌هاست

توجه به برنامه غذایی و ورزش عامل پیشگیری از بیماری‌هاست

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: یکی از راه‌های موثر در جلوگیری از شیوع بیماری‌ها توجه به برنامه غذایی و ورزش است که متاسفانه مردم کمتر به آن توجه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک عشرتی در نخستین جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته سلامت سال آینده افزود: با یک برنامه غذایی سالم و ورزش مناسب می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کرد.

وی  با بیان اینکه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در بین سالمندان بیماری پوکی استخوان است  افزود:  پیشگیری از این بیماری باید در سنین جوانی مورد توجه  قرار گیرد و کاهش این بیماری در سنین سالمندی نیازمند توجه به سلامت جسمانی در دوران جوانی است.
 
 رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی افزود: برگزاری همایش بزرگ تجلیل از دست‌اندرکاران نظام سلامت، عیادت از بیماران، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، سخنرانی پیرامون اهمیت هفته سلامت در قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بازدید از خانه سالمندان برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی، تجلیل از بازنشستگان از جمله برنامه‌های هفته سلامت است.
 
وی افزود: 18 تا 24 فروردین ماه به عنوان هفته سلامت نامگذاری شده که زندگی سالم، طول عمر بیشتر به عنوان شعار این هفته در نظر گرفته شده است.
کد مطلب 1556957

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