زنده نگه داشتن یاد شهدا ارزش های انقلاب اسلامی را احیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد حسینی ‌شاهرودی شامگاه شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان بنیاد شهید استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تلاش برای تبیین راه و افکار والای آنان در میان آحاد جامعه و به خصوص نسل جوان یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی افزود: شهدا بدون هیچ چشم داشتی برای حفظ اسلام و انقلاب جنگیدند و خون پاک خود را فدای ارزش ‌های اسلام و انقلاب کردند و ما نیز باید به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را در این بخش اجرایی کنیم و از رشادت های این عزیزان تجلیل کنیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه امروز دشمن با دسیسه های مختلف درصدد است که پایه های انقلاب را سست کرده و نظام را متزلزل کند، ادامه داد: ترویج هر چه بیشتر افکار شهدا به خصوص در بین جوانان مهمترین راه مقابله با این ترفندها و توطئه های دشمنان نظام است.

حجت ‌الاسلام حسینی ‌شاهرودی در ادامه بیان کرد: حفظ ارزش ‌های اسلام و حرکت در مسیر آموزه‌ های قرآن تنها هدف شهدا در مقابله با دشمنان و ابرقدرت‌ ها بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسانی که با اخلاص در راه خداوند متعال و ارزش ‌های اسلام از جان خود گذشته و خون خود را فدا می ‌کنند، بدون شک از سوی پروردگار پاداشی بزرگ دریافت می کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه شهدا با انتخاب حیات ابدی دین خود را به خدا ادا کردند، افزود: شهید داری حیات ابدی بوده و هیچ گاه از بین نمی رود و ما نیز باید به بهترین شکل ممکن از خانواده های این عزیزان تقدیر و تجلیل کنیم.

حجت ‌الاسلام حسینی ‌شاهرودی اظهار داشت: خداوند به شهدا مقام والایی اهدا می ‌کند و به خون آنان برکت و ارزش می‌ دهد که این افتخار همیشه برای شهدا باقی می ماند.

وی در ادامه از خانواده شهدا نیز به عنوان ولی ‌نعمتان نظام نام برد و ادامه داد: خدمت به خانواده شهدا و تلاش برای رفع مشکلات آنان یک وظیفه شرعی بر دوش همه مسئولان نظام است.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: مسئولان باید اولویت کاری خود را خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران قرار داده و با این کار دین خود را به آنان ادا کنند.