تكليف بودجه شركت هاي دولتي اواسط هفته آينده در مجلس مشخص مي شود// 70 درصد از احكام تبصره اي بودجه 84 تكراري است

مرتضي تمدن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام اين كه بررسي بودجه شركت هاي دولتي در كميسيون تلفيق مجلس شروع شده است، گفت: تاكنون از 20 شركت مادرتخصصي 4 شركت اعم از آب و برق منطقه اي، مخابرات و فولاد گزارشي از عملكرد بودجه اي خود به اين كميسيون ارايه كرده اند.

وي، هدف از ارايه گزارش عملكردي شركت هاي مادر تخصصي به كميسيون تلفيق مجلس را مشخص شدن وضعيت درآمدهاي شركت هاي دولتي، سود ده و زيانده بودن آنها و كاهش تصدي دولت درباره واگذاري يا عدم واگذاري اين شركت ها دانست و اظهار كرد: مجلس با شفاف كردن وضعيت درآمدهاي شركت هاي دولتي، مشخص خواهد كرد كه چه ميزان از سود سهم شركت ها به خزانه واريز مي شود.

تمدن سپس با اشاره به اين كه كميته تخصصي زير نظر كميسيون تلفيق مجلس ديروز بعداز ظهر درباره تبصره هاي بودجه اي و غير بودجه اي تشكيل جلسه داد، خاطرنشان كرد: با وجود اين كه مجلس از دولت درخواست كرده بود كه تبصره هاي غير بودجه اي را در بودجه سال 1384 كل كشور قرار ندهد، اما تقربيا 14 تبصره از 20 تبصره موجود در بودجه سال 84غير بودجه اي است.

عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين كه حدود 70 درصد از احكام تبصره اي بودجه سال 1384 كل كشور تكراري است، بيان كرد: درحالي كه دولت مي تواند براي تبصره هاي غير بودجه اي لايحه اي تنظيم و به مجلس تقديم كند اما اين كار را نمي كند و با قرار دادن تبصره هاي غير بودجه اي در بودجه ساليانه، حجم آن را قطورمي كند.



