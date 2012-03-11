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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

انور:

خشکسالی حیات وحش راور را تهدید می کند/ تلف شدن یک راس بز کوهی

خشکسالی حیات وحش راور را تهدید می کند/ تلف شدن یک راس بز کوهی

راور - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی راور از تلف شدن یک راس بز کوهی 12ساله در منطقه دربند شهرستان راور خبر داد.

احمدرضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق ابراز داشت: ماموران حفاظت محیط زیست راور یک راس بزکوهی درشت هیکل را در حالیکه علائم حیاتی آن ضعیف، دچار تشنج و زمینگیر شده بود حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده دربند پیدا و سریعا به کلینیک شبکه دامپزشکی راور ارجاع دادند.

انور افزود: روند درمان حیوان مذکور پس از ورود، به دلیل افت شدید درجه حرارت بدن در منزل سازمانی این شبکه بلافاصله شروع و علیرغم سه ساعت تزریق سرم، دارو و سایر اقدامات دامپزشکی این حیوان تلف شد.

انور گفت: پس از انتقال لاشه به کرمان و کالبدشکافی، مشخص شد علت مرگ دام مذکور بیماری انگلی مغزی، وجود یک زخم عمیق و عفونی در دهان و عفونت ریوی بوده است.

انور ادامه داد: خشکسالی های پی در پی شهرستان راور در پیشامد این بیماری بی تأثیر نبوده و چه بسا در سایر وحوش منطقه نیز پدید آید.

این مسئول بیان داشت: علیرغم تلاش محیط بانان برای تامین آب و علوفه به صورت دستی جهت استفاده علف خواران وحشی، متاسفانه وسعت خشکسالی های منطقه سبب ضعیف شدن و کاهش ایمنی و توانایی های زیستی اینگونه حیوانات شده است.

لاشه مذکور برای تاکسیدرمی به اداره کل محیط زیست در کرمان منتقل شد.
 

کد مطلب 1556961

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