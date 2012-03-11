خشکسالی حیات وحش راور را تهدید می کند/ تلف شدن یک راس بز کوهی

احمدرضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق ابراز داشت: ماموران حفاظت محیط زیست راور یک راس بزکوهی درشت هیکل را در حالیکه علائم حیاتی آن ضعیف، دچار تشنج و زمینگیر شده بود حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده دربند پیدا و سریعا به کلینیک شبکه دامپزشکی راور ارجاع دادند.

انور افزود: روند درمان حیوان مذکور پس از ورود، به دلیل افت شدید درجه حرارت بدن در منزل سازمانی این شبکه بلافاصله شروع و علیرغم سه ساعت تزریق سرم، دارو و سایر اقدامات دامپزشکی این حیوان تلف شد.

انور گفت: پس از انتقال لاشه به کرمان و کالبدشکافی، مشخص شد علت مرگ دام مذکور بیماری انگلی مغزی، وجود یک زخم عمیق و عفونی در دهان و عفونت ریوی بوده است.

انور ادامه داد: خشکسالی های پی در پی شهرستان راور در پیشامد این بیماری بی تأثیر نبوده و چه بسا در سایر وحوش منطقه نیز پدید آید.

این مسئول بیان داشت: علیرغم تلاش محیط بانان برای تامین آب و علوفه به صورت دستی جهت استفاده علف خواران وحشی، متاسفانه وسعت خشکسالی های منطقه سبب ضعیف شدن و کاهش ایمنی و توانایی های زیستی اینگونه حیوانات شده است.

لاشه مذکور برای تاکسیدرمی به اداره کل محیط زیست در کرمان منتقل شد.

