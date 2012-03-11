مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیشبینی کردن نتیجه دیدار برگشت تیمهای مهرام و ذوب آهن را غیر منطقی خواند و اظهارداشت: بازی برای هر دو تیم سخت است. هر کس با تمرکز بازی کند و فقط به فکر ارائه بسکتبال باشد میتواند از این بازی نتیجه بگیرد و برنده از زمین خارج شود.
وی با اشاره به وضعیت تیم ذوب آهن تصریح کرد: این تیم با دیدارهایی که طی دو سه هفته گذشته در قالب رقابتهای لیگ برتر و باشگاههای غرب آسیا برگزار کرد، نشان داد که در چه وضعیتی قرار دارد. انجام این بازیها حکم مرگ و زندگی را برای ذوب آهن داشت و اعضای این تیم با عملکردشان نشان دادند که این بازیها چقدر برایشان اهمیت دارد.
سرمربی تیم بسکتبال مهرام ادامه داد: ذوب آهن در خطرناکترین و جدیترین وضعیت ممکن برای برگزاری این بازیها قرار دارد. این تیم اگر قویتر از ما نباشد، ضعیفتر هم نیست. البته برای نتیجه گیری چگونگی استفاده از تواناییها اهمیت دارد اما در مجموع ذوب آهن برای برگزاری بازی شرایط لازم را دارد.
هاشمی تاکید کرد: یک مسئله را اول به خودم و بازیکنانم و بعد به دیگران گوشزد میکنم و آن اینکه دست از مظلوم نمایی برداریم و فقط به فکر بسکتبال و ارائه درست آن باشیم. ما در تمام طول لیگ امسال تحت تاثیر جو، احساسات و صحبتهای غیرمنطقی بودیم. امیدوارم دیدار فردا به دور از این مسائل و هر حاشیه دیگری برگزار شود.
وی با بیان اینکه بازیکنان نباید خودخواهانه بازی کنند، گفت: باید مسئولیت پذیر بود و با هم بازی کرد. در صورتیکه بازیکنان من به این موارد توجه لازم را داشته باشند و آن را مدنظر قرار دهند حتما پیروز بازی فردا خواهند بود چون آنها تواناییهای زیادی دارند. من بازیکنانی دارم که نظیر ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا روز دوشنبه دیدار برگشت تیمهای مهرام و ذوب آهن در سالن ملت اصفهان برگزار میشود. مهرام که در دیدار رفت برنده شده بود در صورت برتری در این بازی راهی مرحله نهایی خواهد شد.
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