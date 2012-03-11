بهره برداری از فاز اول مجتمع مسکونی جامعه اسلامی کارگران شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه 160 واحد از مجتمع مسکونی 416 واحدی تعاونی مسکن جامعه اسلامی کارگران شهرری، دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور، فرماندار، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر جامعه اسلامی کارگران شهرستان ری افتتاح شد.

این مجتمع مسکونی 416 واحدی جامعه اسلامی کارگران در منطقه پوئینک ورامین و در قالب مسکن های خود مالکی و وام مسکن مهر بهره برداری شد.

گفتنی است در فاز اول این مجتمع 160 واحد به بهره برداری رسید و در این مراسم پنج نفر از اعضای تعاونی به صورت نمادین کلید واحدهای خود را دریافت کردند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن جامعه اسلامی کارگران شهرستان ری در این خصوص گفت: کار ساخت این مجتمع از اول آبان 89 آغاز شد که با حمایت و کمک اعضای هیئت مدیره پس از اخذ مجوزهای لازم در تاریخ 19 اسفند امسال به پایان رسید.

حسن عزیز وکیلی افزود: امروز با حضور مسئولان شهرستان ری 160 واحد را در پنج بلوک و در چهار طبقه با امکاناتی شامل پارکینگ، آسانسور و با متریال، تحویل اعضا شد.

وی اظهار داشت: 80 واحد از این مجتمع مسکونی در متراژهای 52 و 56 متر و بقیه بالای 70 متر و دوخوابه است که براساس جدول بندی، امتیاز بندی و واریزی اعضا به آنها تحویل داده شد.

نصب انشعابات گاز مجتمع از فروردین ماه آغاز می شود

عزیز وکیلی ادامه داد: این واحدها هم اکنون دارای آب و برق هستند و مسئولان اداره گاز نیز قول داده اند از فروردین ماه کار نصب انشعابات گاز را آغاز کنند.