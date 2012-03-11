افزایش کیفیت کالاها در کردستان زمینه را برای توسعه پایدار تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بایزید مردوخی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان بیان کرد: ظرفیت ها و پتانسیل های استان برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مطلوب است که باید فضای کسب و کار را به منظور اشتغال پایدار توسعه داد.

وی با اشاره به اینکه رقابت کالاهای خارجی با کیفیت با کالاهای داخلی در حال رشد و به ضرر کالاهای کشور است، افزود: ظرفیت ها و پتانسیل های استان کردستان در راستای ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه گذاری براساس مقایسه استعدادهای استان در بخش های مختلف زمینه ساز وضعیتی مطلوب در راستای ایجاد سرمایه گذاری است.

مشاور طرح سند اشتغال و سرمایه گذاری کردستان بیان کرد: جمعیت استان در سال 89 رقمی معادل یک میلیون و 468 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 85 یک میلیون و 440 هزار نفر بود و این روند نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت در استان متوسط است.

مردوخی نیروی کار فعال استان را در سال 85 در استان کردستان 492 هزار نفر و در سال 89 رقمی در حدود 941 هزار نفر دانست و گفت: تعداد نیروی کار موجود در استان نشان از آمادگی جامعه برای فعالیت در بخش های مختلف و وجود نیروی کار فراوان است که باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی تقاضای نیروی کار در سال 89 در استان را 393 هزار نفر و در سال 89 417 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از سال 85 تا 89 به طور متوسط سالانه شش هزار و 600 شغل در استان ایجاد شده است و نرخ مشارکت زنان نیز از 11 درصد سال 85 به 13 درصد در سال 89 رسیده است.

مردوخی نرخ مشارکت کل را نیز از 40 درصد در سال 85 به 43 درصد در سال 89 عنوان کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان کردستان در سال 75 حدود 9 درصد، در سال 85 حدود 20 درصد و در سال 89 هم به بیش از 23 درصد رسیده است.

مشاور طرح سند اشتغال و سرمایه گذاری استان بیان کرد: جوان بودن جمعیت، افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی و پایین بودن سطح دستمزد از جمله نقاط قوت استان است که باید بیشتر تقویت و سرمایه گذاری در راستای این توسعه این بخش ها صورت گیرد.

وی نبود استراتژی شفاف و عدم انعطاف در بازار، متغییر بودن وضع مرزهای اقتصادی استان، بی ثباتی اقتصادی در شهرستان های مرزی و واردات بی رویه کالا را از جمله ضعف های استان دانست و بیان کرد: وجود بازار عراق، امکان اعزام نیروی کار به خارج از کشور، بالا بودن جمعیت کار فعال، سطح بالای باسوادی زنان و نرخ بالای مشارکت زنان را از دیگر فرصت های طلایی برای استان کردستان است.

مردوخی بیان کرد: نرخ بیکاری کنونی استان 21 درصد است و انتظار می رود که در پایان برنامه پنجم توسعه به هفت درصد کاهش پیدا کند.

وی توجه به بخش تولید صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی، محصولات باغی و زینتی، تولید محصولات دامی، کشت گیاهان دارویی، تولید مواد شیمیایی و لاستیکی، مصالح ساختمانی، خودرو، مواد معدنی، قطعات پزشکی، مشاغل خانگی و صنایع دستی، مشاغل کسب و کار، واحدهای ارتباطی و گردشگری را از جمله بخش های مطرح شده در سند توسعه استان دانست.

مشاور طرح سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان در پایان اعلام کرد: برگزاری همایش های سرمایه گذاری برای جلب سرمایه گذار خصوصی و دولتی، ارایه آموزش های همگانی برای مسئولان و کارشناسان، پشتیبانی از مرکزی برای اطلاع رسانی و مشاوره دادن به سرمایه گذاران را از جمله نیازهای اساسی در تحقق برنامه های این سند در استان کردستان است.