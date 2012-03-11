1500 کلاس درس آذربایجان شرقی آماده اسکان مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از ستاد مرکزی اسکان استان در گفتگو با خبرنگاران افزود: طبق روال سالهای گذشته، مدارس استان هیچ محدودیتی در پذیرش افراد نخواهد داشت و در تعطیلات نوروز پذیرای خانواده های فرهنگی و عادی خواهند بود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بیش از 80 مدرسه را در شهر تبریز برای پذیرش گردشگران نوروزی آماده کرده که این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

محمدی همچنین از ارائه خدمات توسط هتل آپارتمانها در نوروز امسال به گردشگران خبر داد و گفت: با توجه به احساس نیازی که طی سالهای اخیر در این زمینه احساس می شد، تعدادی هتل آپارتمان دارای امکانات رفاهی برای ارائه و اجاره در ایام نوروز امسال آماده سازی و بهره برداری شده است.

وی با اشاره به بازسازی هتلها در آستانه نوروز گفت: تعدادی از هتلهای استان مانند ایران، پارک، تبریز، گسترش و چند هنل دیگر اتاقها و سالنهای خود را افزایش داده و نسبت به بهبود فضای سبز و بهسازی محیط اقدام کرده اند.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان یادآور شد: چهار هتل دیگر نیز در سطح استان در حال ساخت است که برای فصل گردشگرپذیر تابستان آماده بهره برداری خواهند شد.

محمدی افزود: این چهار هتل در شهرستانهای تبریز، کلیبر، جلفا و مراغه قرار دارند که با بهره داری از آنها بیش از 500 تخت به مجموعه هتل های استان اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به نقش آموزش و تبلیغات در فرهنگ سازی پذیرش گردشگر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش می تواند با آموزش دانش آموزان و آماده سازی آنها در امر برخورد با گردشگر در رونق این صنعت در سطح استان بسیار موثر باشد.

محمدی تصریح کرد: تمامی ادارات و سازمانها در توسعه گردشگری و تامین رضایت گردشگران به استان نقش دارند که با تلاش حداکثری در این زمینه می توانیم شاهد رونق این صنعت در آینده ای نزدیک باشیم.