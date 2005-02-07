ورود 150 هزار پرونده به دادگستري استان تهران در طول ماه

عبدالعلي مير كوهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه كثرت پرونده هاي وارده به دادگاهها يكي از علل اطاله دادرسي در دادگاهها است ، گفت : كثرت پرونده هاي وارده به خصوص در دادگستري استان تهران بيش از ساير دادگاهها در ديگر استان هاي كشور است و اين امر مشكل اطاله دادرسي را در اين استان دو چندان كرده است.

وي گفت : سقف ورودي پرونده ها در شعبات در حدود 75 فقره پرونده است ، در حالي كه حدود 200 پرونده جهت رسيدگي ارجاع مي شود و اين امر عاملي مي شود تا شعبات نتوانند يكسري پرونده ها را در موعد مقرر مورد رسيدگي قرار دهند و زمان رسيدگي را تجديد مي كنند .

وي افزود : در حال حاضر ميان تعداد دادگاهها و تشكيلات دستگاه قضايي با ميزان دعاوي وارده به دادگاهها تناسبي وجود ندارد به گونه اي كه ورود ساليانه بيش از 6 ميليون پرونده به دادگستري در ميان ديگر كشورهاي دنيا بي سابقه است .

مير كوهي تصريح كرد : در كشورهايي كه حتي سه برابر كشور ما جمعيت دارند تعداد پرونده هاي وارده به دادگستري اين مقدار نيست كه بايد فكر اساسي در اين خصوص انديشيده شود.