  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران در گفتگو با " مهر " خبر داد:

ورود 150 هزار پرونده به دادگستري استان تهران در طول ماه

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران گفت : ماهانه بيش از 150 هزار فقره پرونده به دادگستري استان تهران جهت رسيدگي وارد مي شود و حجم زياد پرونده ها موجب اطاله دادرسي ها شده است .

عبدالعلي مير كوهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه كثرت پرونده هاي وارده به دادگاهها يكي از علل  اطاله دادرسي در دادگاهها است ، گفت : كثرت پرونده هاي وارده به خصوص در دادگستري استان تهران بيش از ساير دادگاهها در ديگر استان هاي كشور است و اين امر مشكل اطاله دادرسي  را در اين استان دو چندان كرده است.

وي گفت : سقف ورودي پرونده ها در شعبات در حدود 75 فقره پرونده است ،  در حالي كه حدود 200 پرونده جهت رسيدگي ارجاع مي شود و اين امر عاملي مي شود تا شعبات نتوانند يكسري پرونده ها را در موعد مقرر مورد رسيدگي قرار دهند و زمان رسيدگي را تجديد مي كنند .

وي افزود : در حال حاضر ميان تعداد دادگاهها و تشكيلات دستگاه قضايي با ميزان دعاوي وارده به دادگاهها تناسبي وجود ندارد به گونه اي كه ورود ساليانه بيش از 6 ميليون پرونده به دادگستري در ميان ديگر كشورهاي دنيا بي سابقه است .

مير كوهي تصريح كرد : در كشورهايي كه حتي سه برابر كشور ما جمعيت دارند تعداد پرونده هاي وارده به دادگستري اين مقدار نيست كه بايد فكر اساسي در اين خصوص انديشيده شود.

کد مطلب 155697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها