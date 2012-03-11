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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

وزارت اقتصاد گزارش داد:

شگرد جدید ایران برای مقابله با تحریم بانکی و تجاری امارات و قطر

شگرد جدید ایران برای مقابله با تحریم بانکی و تجاری امارات و قطر

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از شگرد جدید جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم بانکی و تجاری امارات و قطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان" نگاهی به تحولات قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار داخلی" در نیمه دوم بهمن ماه 90 اعلام کرد: در ابتدای دوره مورد بررسی، بانکهای مرکزی امارات متحده عربی و قطر از بانکهای این کشورها خواستند تا از گشایش اعتبار اسنادی برای تجارت با ایران خودداری کنند.

با انتشار این خبر، مقامات اقتصادی ج.ا.ایران معاملات مالی و تجاری مستقیم با کشورهای طرف معامله را در اولویت قرار دادند. بدین ترتیب، با واکنش به موقع مقامات بانکی کشور، اقدام کشورهای حاشیه خلیج فارس بر علیه ج.ا.ایران با کمترین اثرات منفی همراه بود.

از سوی دیگر در پی سیاستهای جدید دولت ج.ا.ایران در زمینه کنترل نوسانات غیرعادی بازار ارز و سکه بهار آزادی، بازارهای داخلی در دوره مورد بررسی از آرامش خاصی برخوردار بودند و پدیده های تشنج و التهاب در بازار های داخلی اجازه خود نمایی نیافتند.

دوره مورد بررسی نرخ برابر هر دلار با توجه به سیاست جدید دولت در نرخ 12260 ریال تثبیت شده بود اما هر یورو به طور متوسط معادل 16174 ریال ارائه شد.

کد مطلب 1556971

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