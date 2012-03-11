به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری شامگاه شنبه در دیدار با علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و منتخب مردم این حوزه در مجلس نهم تاکید کرد: مردم می‌گویند ما برای حفظ نظام و دادن پاسخ دندان‌شکن به دشمنان به پای صندقهای رای آمدیم، اما به شدت از گرانی و تورم لجام گسیخته ناراضی هستیم.

وی افزود: به جز قشرهای کوچکی از مردم پرخانوار، یارانه‌های ناچیز کفاف هزینه‌ها را نمی هد و این همه گرانی برای توده مردم به ویژه ساکنان مناطق شهری قابل تحمل نیست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اعلام کرد: مردم از اجرای هدفمندی یارانه‌ها خوشحال بودند اما انتظار نداشتند که اینچنین و بی‌رویه قیمتها افزایش یابد و هزینه‌های میلیونی برق و گاز حتی برای مساجد صادر شود که از توان بسیاری مردم خارج است.

آیت‌الله مجتهد شبستری گفت: مردم به شدت از گران کردن خدمات و کالاهای دولتی که به صورت آنی بر نرخ سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، ناراضی هستند و همه نمایندگان باید همت کنند و حتماً برای مهار گرانی و تعادل قمیتها تدبیر شود.

امام جمعه تبریز افزود: مردم در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند و به وظیفه دینی، ملی خود به خوبی عمل کردند، حال نوبت مسئولان است که شعور ملت را دریابند و در حل مشکلات آنان بکوشند.

آیت‌الله شبستری با اشاره به این مطلب که مردم در این انتخابات علاوه بر اصل حضور میلیونی، بدون توجه به لیستها، با بصیرت و هوشمندی دست به انتخاب افراد اصلح زدند ابراز امیدواری کرد ترکیب مجلس نهم، مجلسی خوب، قوی و کارا و به نفع مردم و نظام باشد.

علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس هشتم و منتخب مردم این حوزه در مجلس نهم با تجلیل از حضور حماسی مردم در انتخابات 12 اسفند، پیروز واقعی این انتخابات را رهبر معظم انقلاب اسلامی و تک تک آحاد مردم توصیف کرد.

وی اعتقاد و دلبستگی فزاینده مردم به ولایت فقیه از یک‌سو و رهنمودها و ترغیب‌های مقام معظم رهبری و نمایندگان ایشان در سطح استانها از سوی دیگر را موثرترین و کارسازترین عامل و تشویق حضور دشمن‌شکن در پای صندوق‌های رای بیان کرد.

منتخب مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تشکر از حسن اعتماد مردم حوزه انتخابیه‌اش از همراهی و راهنماییهای حضرت آیت‌الله مجتهد شبستری در پرشکوهتر برگزار شدن انتخابات در استان قدردانی کرد و گفت: همچون دوره گذشته رهنمود و دیدگاههای مقام معظم رهبری را در مجلس نهم سرلوحه برنامه و فعالیتهای خود قرار خواهد داد.