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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

آیت الله مجتهد شبستری:

یارانه‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی دهد/ گرانی برای مردم قابل تحمل نیست

یارانه‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی دهد/ گرانی برای مردم قابل تحمل نیست

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز خواستار ورود مجلس برای مهار تورم در کشور شد و گفت: یارانه‌های ناچیز کفاف هزینه‌ها را نمی هد و این همه گرانی برای توده مردم به ویژه ساکنان مناطق شهری قابل تحمل نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری شامگاه شنبه در دیدار با علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و منتخب مردم این حوزه در مجلس نهم تاکید کرد: مردم می‌گویند ما برای حفظ نظام و دادن پاسخ دندان‌شکن به دشمنان به پای صندقهای رای آمدیم، اما به شدت از گرانی و تورم لجام گسیخته ناراضی هستیم.

وی افزود: به جز قشرهای کوچکی از مردم پرخانوار، یارانه‌های ناچیز کفاف هزینه‌ها را نمی هد و این همه گرانی برای توده مردم به ویژه ساکنان مناطق شهری قابل تحمل نیست.
 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اعلام کرد: مردم از اجرای هدفمندی یارانه‌ها خوشحال بودند اما انتظار نداشتند که اینچنین و بی‌رویه قیمتها افزایش یابد و هزینه‌های میلیونی برق و گاز حتی برای مساجد صادر شود که از توان بسیاری مردم خارج است.
 
آیت‌الله مجتهد شبستری گفت: مردم به شدت از گران کردن خدمات و کالاهای دولتی که به صورت آنی بر نرخ سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، ناراضی هستند و همه نمایندگان باید همت کنند و حتماً برای مهار گرانی و تعادل قمیتها تدبیر شود.
 
امام جمعه تبریز افزود: مردم در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند و به وظیفه دینی، ملی خود به خوبی عمل کردند، حال نوبت مسئولان است که شعور ملت را دریابند و در حل مشکلات آنان بکوشند.
 
آیت‌الله شبستری با اشاره به این مطلب که مردم در این انتخابات علاوه بر اصل حضور میلیونی، بدون توجه به لیستها، با بصیرت و هوشمندی دست به انتخاب افراد اصلح زدند ابراز امیدواری کرد ترکیب مجلس نهم، مجلسی خوب، قوی و کارا و به نفع مردم و نظام باشد.
 
علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس هشتم و منتخب مردم این حوزه در مجلس نهم با تجلیل از حضور حماسی مردم در انتخابات 12 اسفند، پیروز واقعی این انتخابات را رهبر معظم انقلاب اسلامی و تک تک آحاد مردم توصیف کرد.
 
وی اعتقاد و دلبستگی فزاینده مردم به ولایت فقیه از یک‌سو و رهنمودها و ترغیب‌های مقام معظم رهبری و نمایندگان ایشان در سطح استانها از سوی دیگر را موثرترین و کارسازترین عامل و تشویق حضور دشمن‌شکن در پای صندوق‌های رای بیان کرد.
 
منتخب مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تشکر از حسن اعتماد مردم حوزه انتخابیه‌اش از همراهی و راهنماییهای حضرت آیت‌الله مجتهد شبستری در پرشکوهتر برگزار شدن انتخابات در استان قدردانی کرد و گفت: همچون دوره گذشته رهنمود و دیدگاههای مقام معظم رهبری را در مجلس نهم سرلوحه برنامه و فعالیتهای خود قرار خواهد داد.
کد مطلب 1556973

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